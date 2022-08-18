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Местные жители сообщают о взрывах в Севастополе — в частности, в районе аэродрома Бельбек

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2022, 23:19
Местные жители сообщают о взрывах в Севастополе — в частности, в районе аэродрома Бельбек - Фото
Пожар (фото - depositphotos.com)

Севастопольские Telegram-каналы сообщают о звуках взрывов в разных районах временно оккупированного города. Издание Крым.Реалии сообщает о взрывах на российском военном аэродроме "Бельбек" под Севастополем.

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Жители Севастополя пишут о "хлопках" в разных районах города.

Крым.Реалии сообщает, что первый взрыв в Севастополе было слышно в 22:00, второй – в 22:35.

Ранее жители Керчи в оккупированном Крыму в четверг вечером также слышали взрывы. Оккупанты заявили о срабатывании системы ПВО.

Минобороны Украины в Twitter предупреждает об опасности курения.

Глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в районе аэропорта "Бельбек" средствами ПВО, по предварительным данным, был сбит беспилотный летательный аппарат.

Читайте также: Подоляк: Незаконный мост в оккупированном Крыму будет ликвидирован

Вадим Ребрина
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Крым Бельбек севастополь
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