Местные жители сообщают о взрывах в Севастополе — в частности, в районе аэродрома Бельбек
Севастопольские Telegram-каналы сообщают о звуках взрывов в разных районах временно оккупированного города. Издание Крым.Реалии сообщает о взрывах на российском военном аэродроме "Бельбек" под Севастополем.
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Жители Севастополя пишут о "хлопках" в разных районах города.
Крым.Реалии сообщает, что первый взрыв в Севастополе было слышно в 22:00, второй – в 22:35.
Ранее жители Керчи в оккупированном Крыму в четверг вечером также слышали взрывы. Оккупанты заявили о срабатывании системы ПВО.
Минобороны Украины в Twitter предупреждает об опасности курения.
Глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в районе аэропорта "Бельбек" средствами ПВО, по предварительным данным, был сбит беспилотный летательный аппарат.
- 9 августа 2022 года в Крыму прогремели взрывы в районе авиабазы оккупантов в Новофедоровке. Генштаб сообщил, что РФ потеряла девять самолетов. Украина официально не взяла на себя ответственность за удар.
- 16 августа около 06:00 утра в Джанкойском районе начался пожар на складе боеприпасов врага.
- Также 16 августа жители Крыма сообщали о взрывах в военном городке в Гвардейском, фото и видео оттуда не было.
- Внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что в Гвардейском в результате взрывов 16 августа уничтожен самолет оккупантов Су-24 и, возможно, повреждены еще два.
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