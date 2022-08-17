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Гарантированно уничтожен Су-24 — Арестович о результатах взрывов в Гвардейском

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2022, 23:55
Гарантированно уничтожен Су-24 — Арестович о результатах взрывов в Гвардейском - Фото
Алексей Арестович (скриншот видео Офиса президента)

Внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что в Гвардейском во временно оккупированном Крыму в результате взрывов 16 августа уничтожен самолет оккупантов Су-24 и, возможно, повреждены еще два. Об этом он сказал в эфире YouTube-канала "Фейгин live".

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"По нашим данным, в Гвардейском гарантированно уничтожен Су-24 и, возможно, повреждены Су-25 и Су-24 тоже. Дальше уточняем. Ну и боеприпасы взорвались, конечно", – сказал Арестович.

Вадим Ребрина
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Крым Гвардейское Алексей Арестович
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