Гарантированно уничтожен Су-24 — Арестович о результатах взрывов в Гвардейском

Внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что в Гвардейском во временно оккупированном Крыму в результате взрывов 16 августа уничтожен самолет оккупантов Су-24 и, возможно, повреждены еще два. Об этом он сказал в эфире YouTube-канала "Фейгин live".

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"По нашим данным, в Гвардейском гарантированно уничтожен Су-24 и, возможно, повреждены Су-25 и Су-24 тоже. Дальше уточняем. Ну и боеприпасы взорвались, конечно", – сказал Арестович.

На прошлой неделе в Крыму были взрывы на авиабазе в Новофедоровке. Оккупанты потеряли девять самолетов. 16 августа были взрывы на складе боеприпасов и у ж/д объектов под Джанкоем. Также 16 августа жители Крыма сообщали о взрывах в военном городке в Гвардейском, фото и видео оттуда не было.

ГУР Минобороны сообщило, что после взрывов в Крыму россияне срочно перемещают свои самолеты и вертолеты вглубь полуострова и на аэродромы РФ.

Вадим Ребрина

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