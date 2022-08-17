В Крыму россияне срочно перемещают свои самолеты и вертолеты вглубь полуострова и в РФ
После взрывов во временно оккупированном Крыму россияне срочно перемещают свои самолеты и вертолеты вглубь полуострова и на аэродромы РФ. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.
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Отмечен перелет не менее 24 самолетов и 14 вертолетов.
11 августа на аэродром Гвардейское было переброшено:
- 5 самолетов Су-27/30 из состава 38 истребительного авиационного полка (Бельбек);
- 5 самолетов Су-34 из состава 559 бомбардировочного авиационного полка (Морозовск).
17 августа отмечен перелет вертолетов:
- 3 вертолета Ка-27 из состава 318 отдельного смешанного авиационного полка (Кача) морской авиации ЧФ в Херсонес;
- 3 вертолета Ка-27 из состава 318 ОЗМАП в Севастополь;
- 8 вертолетов в Краснодар.
17 августа с аэродрома Бельбек на аэродромы, расположенные на территории РФ, отмечен перелет самолетов:
- 3 самолета Су-35С из состава 23 истребительного авиационного полка (Дземги) 303 смешанной авиационной дивизии (ЗмАД) 11 армии ВВС и ПВО восточного ВО в Приморско-Ахтарск;
- 3 самолета Су-34 из состава 559 бомбардировочного авиационного полка (Морозовск) 1 ЗмАД 4 армии ВВС и ПВО в Приморско-Ахтарск;
- 5 самолетов Cу-27/З0СМ из состава 38 истребительного авиационного полка (Бельбек) 27 СМАД 4 армии ВВС и ПВО в Крымск;
- самолет, вероятно МиГ-31, в Геленджик;
- 2 самолета, вероятно МиГ-31, в Кущевскую.
Во время перелета у одного из самолетов МиГ-31 на борту произошел пожар, вероятно, главной силовой установки и навигационного оборудования, сообщили в ГУР.
- На прошлой неделе в Крыму были взрывы на авиабазе в Новофедоровке. Оккупанты потеряли девять самолетов. 16 августа были взрывы на складе боеприпасов и у ж/д объектов под Джанкоем. Также 16 августа жители Крыма сообщали о взрывах в военном городке в Гвардейском, фото и видео оттуда не было.
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