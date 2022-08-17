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В Крыму россияне срочно перемещают свои самолеты и вертолеты вглубь полуострова и в РФ

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2022, 19:12
В Крыму россияне срочно перемещают свои самолеты и вертолеты вглубь полуострова и в РФ - Фото
Взрыв в Крыму (Фото: EPA)

После взрывов во временно оккупированном Крыму россияне срочно перемещают свои самолеты и вертолеты вглубь полуострова и на аэродромы РФ. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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Отмечен перелет не менее 24 самолетов и 14 вертолетов.

11 августа на аэродром Гвардейское было переброшено:

- 5 самолетов Су-27/30 из состава 38 истребительного авиационного полка (Бельбек);

- 5 самолетов Су-34 из состава 559 бомбардировочного авиационного полка (Морозовск).

17 августа отмечен перелет вертолетов:

- 3 вертолета Ка-27 из состава 318 отдельного смешанного авиационного полка (Кача) морской авиации ЧФ в Херсонес;

- 3 вертолета Ка-27 из состава 318 ОЗМАП в Севастополь;

- 8 вертолетов в Краснодар.

17 августа с аэродрома Бельбек на аэродромы, расположенные на территории РФ, отмечен перелет самолетов:

- 3 самолета Су-35С из состава 23 истребительного авиационного полка (Дземги) 303 смешанной авиационной дивизии (ЗмАД) 11 армии ВВС и ПВО восточного ВО в Приморско-Ахтарск;

- 3 самолета Су-34 из состава 559 бомбардировочного авиационного полка (Морозовск) 1 ЗмАД 4 армии ВВС и ПВО в Приморско-Ахтарск;

- 5 самолетов Cу-27/З0СМ из состава 38 истребительного авиационного полка (Бельбек) 27 СМАД 4 армии ВВС и ПВО в Крымск;

- самолет, вероятно МиГ-31, в Геленджик;

- 2 самолета, вероятно МиГ-31, в Кущевскую.

Во время перелета у одного из самолетов МиГ-31 на борту произошел пожар, вероятно, главной силовой установки и навигационного оборудования, сообщили в ГУР.

Вадим Ребрина
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Россия взрыв Крым авиация
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