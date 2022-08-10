Зеленский подтвердил, что оккупанты потеряли в Крыму девять самолетов
10.08.2022, 23:04
Взрыв в Крыму (Фото: EPA)
Президент Владимир Зеленский подтвердил, что россияне потеряли 9 августа в Крыму девять самолетов, еще один – на Запорожском направлении.
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"Только за одни минувшие сутки оккупанты потеряли 10 боевых самолетов: девять в Крыму и еще один на Запорожском направлении", – сказал он.
Также у оккупантов есть новые потери бронетехники, складов с боеприпасами, логистических маршрутов, отметил президент.
- 9 августа 2022 года в Крыму прогремели взрывы на авиабазе "Саки" в Новофедоровке.
- Оккупанты заявили, что "взорвался боеприпас", и что удара ВСУ якобы не было.
- Украинское МО "не может установить причину возгорания" на том аэродроме, но рекомендует врагу "изучать правила противопожарной безопасности и не курить там, где не положено".
- Анонимный топ-чиновник из МО якобы сообщил NYT, что взрывы – атака ВСУ "оборудованием украинского производства".
- В сводке потерь россиян от Генштаба ВСУ на следующий день появилось "+9" уничтоженных самолетов.
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