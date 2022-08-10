Зеленский подтвердил, что оккупанты потеряли в Крыму девять самолетов

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что россияне потеряли 9 августа в Крыму девять самолетов, еще один – на Запорожском направлении.

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"Только за одни минувшие сутки оккупанты потеряли 10 боевых самолетов: девять в Крыму и еще один на Запорожском направлении", – сказал он.

Также у оккупантов есть новые потери бронетехники, складов с боеприпасами, логистических маршрутов, отметил президент.

9 августа 2022 года в Крыму прогремели взрывы на авиабазе "Саки" в Новофедоровке.

Оккупанты заявили, что "взорвался боеприпас", и что удара ВСУ якобы не было.

Украинское МО "не может установить причину возгорания" на том аэродроме, но рекомендует врагу "изучать правила противопожарной безопасности и не курить там, где не положено".

Анонимный топ-чиновник из МО якобы сообщил NYT, что взрывы – атака ВСУ "оборудованием украинского производства".

В сводке потерь россиян от Генштаба ВСУ на следующий день появилось "+9" уничтоженных самолетов.

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Вадим Ребрина

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