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Зеленский подтвердил, что оккупанты потеряли в Крыму девять самолетов

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2022, 23:04
Зеленский подтвердил, что оккупанты потеряли в Крыму девять самолетов - Фото
Взрыв в Крыму (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что россияне потеряли 9 августа в Крыму девять самолетов, еще один – на Запорожском направлении. 

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"Только за одни минувшие сутки оккупанты потеряли 10 боевых самолетов: девять в Крыму и еще один на Запорожском направлении", – сказал он.

Также у оккупантов есть новые потери бронетехники, складов с боеприпасами, логистических маршрутов, отметил президент.

  • 9 августа 2022 года в Крыму прогремели взрывы на авиабазе "Саки" в Новофедоровке.
  • Оккупанты заявили, что "взорвался боеприпас", и что удара ВСУ якобы не было.
  • Украинское МО "не может установить причину возгорания" на том аэродроме, но рекомендует врагу "изучать правила противопожарной безопасности и не курить там, где не положено".
  • Анонимный топ-чиновник из МО якобы сообщил NYT, что взрывы – атака ВСУ "оборудованием украинского производства".
  • В сводке потерь россиян от Генштаба ВСУ на следующий день появилось "+9" уничтоженных самолетов.

Читайте разбор: Из какого оружия могли ударить по авиабазе в Новофедоровке: шесть версий



Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский Крым
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