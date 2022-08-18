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Подоляк: Незаконный мост в оккупированном Крыму будет ликвидирован

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2022, 22:12
Подоляк: Незаконный мост в оккупированном Крыму будет ликвидирован - Фото
Михаил Подоляк (скриншот с видео)

Украина будет делать все возможное, чтобы все военные объекты и незаконно установленные мосты во временно оккупированном Крыму были ликвидированы. Об этом в интервью 24 каналу заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Он отметил, что, исходя из международного права, ВСУ имеют право делать с вражескими военными объектами в Крыму все то же, что и на других временно оккупированных территориях. Украина будет продолжать настаивать, чтобы Россия добровольно демонтировала все свои базы и мосты, которые наделала за 8 лет, сказал Подоляк.

Если оккупанты и дальше не будут соглашаться, то придется использовать другие средства, отметил он.

"Мы это будем делать каким образом. Мы попросим солнце, ветер, воду и даже табачные изделия, чтобы они эффективно отрабатывали склады с боеприпасами. С другой стороны, мы и дальше будем настаивать, чтобы Россия добровольно демонтировала все незаконные базы и мосты, которые за 8 лет там сделали в Крыму", – сказал Подоляк.

По его мнению, бархатный сезон на временно оккупированных территориях "будет действительно ярким, особенно – в Крыму".

Подоляк прогнозирует, что опасность на полуострове для российских оккупантов будет только нарастать.

"Что касается Керченского моста. Похоже, что это не вопрос его военного разрушения. Он может как-то сложиться от усталости. Ведь ему будет немного дико перевозить такое количество людей, которые будут бежать из Крыма", – считает Подоляк.

Вадим Ребрина
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Крым крымский мост михаил подоляк
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