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Резникова спросили об ударах по Крыму и оружии. Он напомнил о потоплении "Москвы"

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2022, 12:48
Резникова спросили об ударах по Крыму и оружии. Он напомнил о потоплении
Алексей Резников (фото - ЕРА)

Украина имеет право освобождать временно оккупированные территории, в возможность потопления флагмана Черноморского флота РФ, крейсера "Москва", раньше тоже не верили. Об этом в интервью Голосу Америки заявил министр обороны Алексей Резников, комментируя вопрос ударов по Крыму и оружии, которое может для этого использоваться.

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У него спросили, есть ли у ВСУ возможности для ударов по Крыму, и есть ли какие-либо договоренности с США о легитимности ударов по полуострову.

"У нас есть договоренности с США, что мы не будем использовать оружие, предоставленное США и партнерами, по территориям РФ. Но если мы говорим о деоккупации временно оккупированных территорий Украины, где находится враг, то у нас соответственно таких ограничений нет", – ответил он.

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Резников отметил, что каждое оружие имеет свою дальность поражения: в зависимости от точки, с которой наносится удар, определяется – возможно ли поразить ту или иную цель.

"Я вам напомню: раньше никто не верил, что крейсер "Москва" по исторически признанному адресу станет будущим известным дайв-спотом на дне Черного моря", – добавил министр.

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Марк Сировой
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Алексей Резников Москва Крым оружие взрывы крейсер
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