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У Зеленского рассматривают Крымский мост как законную цель: Такие объекты надо уничтожить

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2022, 11:47
У Зеленского рассматривают Крымский мост как законную цель: Такие объекты надо уничтожить - Фото
Крымский мост (Фото: EPA)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Крымский мост, построенный российскими оккупантами — это законная военная цель. Об этом он сообщил в интервью The Guardian.

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По его словам, Украина считает мост законной военной целью, так как он является основной артерией для снабжения российской армии на полуострове. 

"Это незаконное строительство. Такие объекты должны быть уничтожены", — заявил Подоляк. 

За 15 августа по Крымскому мосту в обе стороны проехало 38 300 автомобилей, что является новым суточным рекордом трафика. Это случилось после взрывов на аэродроме "Саки" и на складе боеприпасов в Джанкойском районе.

Читайте также: Выиграет тот, кто пересечет Крымский мост сегодня – Чубаров призвал россиян уезжать из АРК 

Дмитрий Гриниченко
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