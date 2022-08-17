У Зеленского рассматривают Крымский мост как законную цель: Такие объекты надо уничтожить

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Крымский мост, построенный российскими оккупантами — это законная военная цель. Об этом он сообщил в интервью The Guardian.

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По его словам, Украина считает мост законной военной целью, так как он является основной артерией для снабжения российской армии на полуострове.

"Это незаконное строительство. Такие объекты должны быть уничтожены", — заявил Подоляк.

За 15 августа по Крымскому мосту в обе стороны проехало 38 300 автомобилей, что является новым суточным рекордом трафика. Это случилось после взрывов на аэродроме "Саки" и на складе боеприпасов в Джанкойском районе.

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Дмитрий Гриниченко

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