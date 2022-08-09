Выиграет тот, кто пересечет Крымский мост сегодня – Чубаров призвал россиян уезжать из АРК

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что взрывы на российской авиабазе "Саки" во временно оккупированном Крыму, – "первый звонок" незаконно находящимся в АРК россиянам к тому, чтобы незамедлительно покинуть полуостров. Об этом он написал в Telegram.

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"Граждане россии, незаконно пребывающие/поселившиеся в оккупированном рф Крыму! Только что вы получили первый "звонок", указывающий вам незамедлительно покинуть территорию оккупированного рф Крыма", – написал Чубаров.

Он призвал россиян не терять времени и выезжать из АРК.

"Знайте, ваше пребывание в оккупированном Крыму незаконно и преступно. Не теряйте время, выезжайте из оккупированного рф Крыма уже сегодня. Помните, выиграет тот, кто уже сегодня пересечет мост через Керченский пролив!" – добавил Чубаров.

Сегодня, 9 августа, во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы в районе российской авиабазы "Саки" в Новофедоровке.

В России заявили, что взорвался авиационный боеприпас, и огневого поражения якобы не было.

Минобороны Украины "не может установить причину возгорания" на аэродроме оккупантов в украинском Крыму, но усиленно рекомендует им изучать правила противопожарной безопасности и не курить там, где это не положено.

Высокопоставленный украинский военный чиновник сообщил The New York Times, что взрывы на российской авиабазе во временно оккупированном Крыму, – это атака украинских сил, в ходе которой было использовано оборудование украинского производства.

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Вадим Ребрина

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