Как только будет возможность и поставленная задача – Данилов об ударе по Крымскому мосту
28.07.2022, 22:02
Алексей Данилов (Фото: скриншот с видео)
Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что удар по Крымскому мосту, и не только, будет нанесен, "как только будет необходимость, возможность, способность и задача". Об этом он сказал в эфире телеканала Эспрессо.
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На вопрос, когда "не дрогнет рука" ударить по Крымскому мосту, Данилов ответил: "В случае необходимости этот вопрос решают военные".
"Что касается Крымского моста или другой инфраструктуры, поверьте, все находится под пристальным контролем. Как только будет необходимость, возможность, способность и задача, все это будет сделано, и не только относительно того объекта, который вы назвали", – сказал Данилов.
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- 27 июля секретарь СНБО заявил, что у руководства Украины хватит политической воли уничтожить военные объекты на территории России, которые обстреливают украинскую территорию. "И если будет необходимо, поверьте, не дрогнет ни у кого рука подписать то, что нужно подписать для того, чтобы те объекты, о которых вы говорите, были уничтожены", – сказал Данилов.
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