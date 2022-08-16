На Крымском мосту после взрывов зафиксировали новый рекорд трафика
16.08.2022, 18:29
Крымский мост (Фото: Алексей Никольский/ЕРА)
За минувшие сутки по Крымскому мосту в обе стороны проехало 38 300 автомобилей, что является новым суточным рекордом трафика. Об этом сообщает российский пропагандистский ресурс РИА Новости со ссылкой на российское дорожное агентство "Тамань".
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"Предыдущий рекорд был зафиксирован 16 августа 2020 года — 37 374 транспортных средств", – говорится в сообщении.
Сколько автомобилей ехало на въезд и сколько на выезд, пропагандисты не уточнили.
Ранее сегодня представитель президента в Крыму Тамила Ташева сообщила, что "на выезд из Крыма огромные очереди".
- 9 августа 2022 года в Крыму прогремели взрывы в районе авиабазы оккупантов в Новофедоровке. Генштаб сообщил, что РФ потеряла девять самолетов. Украина официально не взяла на себя ответственность за удар.
- 13 августа на Банковой заявили, что война России против Украины началась с оккупации Крыма – и закончится после его деоккупации.
- 15 августа президент Зеленский создал и возглавил Консультативный совет по деоккупации Крыма.
- 16 августа около 06:00 утра в Джанкойском районе временно оккупированного Крыма начался пожар на складе боеприпасов врага.
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