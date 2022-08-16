На Крымском мосту после взрывов зафиксировали новый рекорд трафика

За минувшие сутки по Крымскому мосту в обе стороны проехало 38 300 автомобилей, что является новым суточным рекордом трафика. Об этом сообщает российский пропагандистский ресурс РИА Новости со ссылкой на российское дорожное агентство "Тамань".

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"Предыдущий рекорд был зафиксирован 16 августа 2020 года — 37 374 транспортных средств", – говорится в сообщении.

Сколько автомобилей ехало на въезд и сколько на выезд, пропагандисты не уточнили.

Ранее сегодня представитель президента в Крыму Тамила Ташева сообщила, что "на выезд из Крыма огромные очереди".

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Вадим Ребрина

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