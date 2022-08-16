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У Зеленского обратились к украинцам в Крыму после взрывов: Будьте осторожны и прячьтесь

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2022, 14:37
У Зеленского обратились к украинцам в Крыму после взрывов: Будьте осторожны и прячьтесь - Фото
Тамила Ташева (Фото: Тамила Ташева/Facebook)

Представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева обратилась к жителям временно оккупированного полуострова после взрывов в Джанкойском районе. Об этом она написала в Facebook.

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По ее словам, Крым уже давно является не только тылом для российских войск, но и используется как военная база. 

"Война вот так "неожиданно" пришла в Крым. Оккупанты и колонизаторы уже бегут из Крыма. Сегодня после очередного неосторожного обращения оккупантов с боеприпасами – сдетонировало в Джанкойском районе. Люди прячутся по подвалам. На выезд из Крыма огромные очереди", — написала она. 

Ташева напомнила слова оккупационной администрации полуострова, которая заявляла все полгода полномасштабной войны России против Украины, что жителям полуострова ничего не угрожает. 

Представитель президента обратилась к гражданам Украины, которые живут Крыму и сопротивляются оккупантам восемь лет, заявив, что Украина обязательно освободит Крым, "применяя все возможные и не запрещенные механизмы для борьбы не только за территорию, но и за людей". 
"Уверена, вы ждете этого все годы оккупации. Пока же будьте осторожны, прячьтесь в оборудованных местах или своих подвалах. Подготовьте необходимые средства", — резюмировала Ташева.

Читайте также: ВСУ о взрывах в Джанкое: Россияне не соблюдают пожарную безопасность, нас это радует 

Дмитрий Гриниченко
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