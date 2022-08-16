У Зеленского обратились к украинцам в Крыму после взрывов: Будьте осторожны и прячьтесь

Представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева обратилась к жителям временно оккупированного полуострова после взрывов в Джанкойском районе. Об этом она написала в Facebook.

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По ее словам, Крым уже давно является не только тылом для российских войск, но и используется как военная база.

"Война вот так "неожиданно" пришла в Крым. Оккупанты и колонизаторы уже бегут из Крыма. Сегодня после очередного неосторожного обращения оккупантов с боеприпасами – сдетонировало в Джанкойском районе. Люди прячутся по подвалам. На выезд из Крыма огромные очереди", — написала она.

Ташева напомнила слова оккупационной администрации полуострова, которая заявляла все полгода полномасштабной войны России против Украины, что жителям полуострова ничего не угрожает.

Дмитрий Гриниченко

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