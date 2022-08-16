ВСУ о взрывах в Джанкое: Россияне не соблюдают пожарную безопасность, нас это радует
В Вооруженных Силах Украины назвали взрывы в Джанкойском районе во временно оккупированном Крыму "несоблюдением правил противопожарной безопасности". Об этом на брифинге сообщил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.
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По его словам, есть официальная позиция украинского военно-политического руководства — противник не умеет соблюдать меры противопожарной безопасности.
"Украину это радует, Джанкой — это еще один аэродром, где россияне сосредоточили ударные вертолеты и другую военную технику. Надеемся, что противник лишится техники и личного состава. О потерях россиян рано говорить, но наша разведка уже имеет некоторые данные. Все увидят спутниковые снимки", — сказал Игнат.
Также он заявил, что противник увеличил активность авиации на военном аэродроме "Бельбек" в Севастополе после взрывов на аэродроме "Саки", откуда взлетала тактическая авиация оккупантов.
"Вместе с этим мы наблюдаем уменьшение активности российской авиации на протяжении трех-четырех суток, но авиация противника продолжает наносить удары штурмовиками и вертолетами", — подчеркнул спикер Воздушных Сил.
- 9 августа 2022 года в Крыму прогремели взрывы в районе авиабазы оккупантов в Новофедоровке. Генштаб сообщил, что РФ потеряла девять самолетов. Украина официально не взяла на себя ответственность за удар.
- 13 августа на Банковой заявили, что война России против Украины началась с оккупации Крыма – и закончится после его деоккупации.
- 15 августа президент Зеленский создал и возглавил Консультативный совет по деоккупации Крыма.
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