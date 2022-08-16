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ВСУ о взрывах в Джанкое: Россияне не соблюдают пожарную безопасность, нас это радует

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2022, 12:34
ВСУ о взрывах в Джанкое: Россияне не соблюдают пожарную безопасность, нас это радует - Фото
Юрий Игнат (Фото: Украинформ)

В Вооруженных Силах Украины назвали взрывы в Джанкойском районе во временно оккупированном Крыму "несоблюдением правил противопожарной безопасности". Об этом на брифинге сообщил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат. 

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По его словам, есть официальная позиция украинского военно-политического руководства — противник не умеет соблюдать меры противопожарной безопасности. 

"Украину это радует, Джанкой — это еще один аэродром, где россияне сосредоточили ударные вертолеты и другую военную технику. Надеемся, что противник лишится техники и личного состава. О потерях россиян рано говорить, но наша разведка уже имеет некоторые данные. Все увидят спутниковые снимки", — сказал Игнат.

Также он заявил, что противник увеличил активность авиации на военном аэродроме "Бельбек" в Севастополе после взрывов на аэродроме "Саки", откуда взлетала тактическая авиация оккупантов. 

"Вместе с этим мы наблюдаем уменьшение активности российской авиации на протяжении трех-четырех суток, но авиация противника продолжает наносить удары штурмовиками и вертолетами", — подчеркнул спикер Воздушных Сил.

Смотрите также: Под Джанкоем взорвался склад боеприпасов оккупантов. У Минобороны РФ – "возгорание": видео

Дмитрий Гриниченко
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ВСУ война Крым джанкой
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