Джанкой. Взрыв в Крыму является результатом работы элитного подразделения Украины – NYT

Взрыв склада боеприпасов в Джанкойском районе во временно оккупированном Крыму — это работа элитного украинского подразделения. Об этом на условиях анонимности газете The New York Times сообщил высокопоставленный украинский чиновник.

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По его словам, ответственность за взрыв под Джанкоем несет элитное украинское военное подразделение, действовавшее в тылу врага, в результате чего был устроен подрыв склада боеприпасов.

16 августа около 06:00 утра в Джанкойском районе временно оккупированного Крыма начался пожар на складе боеприпасов врага. Местные паблики в соцсетях писали, что горело около пгт Азовское и села Майское рядом с ним.

В Минобороны РФ заявили, что "произошло возгорание на площадке временного хранения боеприпасов одной из воинских частей". Позже ведомство написало, что все произошло "в результате диверсии" и "серьезно пострадавших нет".

Дмитрий Гриниченко

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