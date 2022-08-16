Джанкой. Взрыв в Крыму является результатом работы элитного подразделения Украины – NYT
Взрыв склада боеприпасов в Джанкойском районе во временно оккупированном Крыму — это работа элитного украинского подразделения. Об этом на условиях анонимности газете The New York Times сообщил высокопоставленный украинский чиновник.
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По его словам, ответственность за взрыв под Джанкоем несет элитное украинское военное подразделение, действовавшее в тылу врага, в результате чего был устроен подрыв склада боеприпасов.
16 августа около 06:00 утра в Джанкойском районе временно оккупированного Крыма начался пожар на складе боеприпасов врага. Местные паблики в соцсетях писали, что горело около пгт Азовское и села Майское рядом с ним.
В Минобороны РФ заявили, что "произошло возгорание на площадке временного хранения боеприпасов одной из воинских частей". Позже ведомство написало, что все произошло "в результате диверсии" и "серьезно пострадавших нет".
- 15 августа президент Зеленский создал и возглавил Консультативный совет по деоккупации Крыма.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что взрывы во временно оккупированном Крыму возле Джанкоя – это демилитаризация в действии.
- Представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева обратилась к жителям временно оккупированного полуострова после взрывов в Джанкойском районе, призвав их быть осторожными, прятаться в оборудованных местах или своих подвалах, а также подготовить нужные средства.
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