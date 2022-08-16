Подоляк о взрывах под Джанкоем: Демилитаризация в действии

Взрывы во временно оккупированном Крыму возле Джанкоя – это демилитаризация в действии. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Он напомнил, что Крым нормальной страны – это о Черном море, горах, отдыхе и туризме.

"А оккупированный российскими боевиками Крым – это о взрывах складов и росте смертельной опасности для захватчиков и воров. Демилитаризация в действии", – написал Подоляк.

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Марк Сировой

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