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Подоляк о взрывах под Джанкоем: Демилитаризация в действии

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2022, 09:40
Подоляк о взрывах под Джанкоем: Демилитаризация в действии - Фото
Михаил Подоляк (скриншот)

Взрывы во временно оккупированном Крыму возле Джанкоя – это демилитаризация в действии. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Он напомнил, что Крым нормальной страны – это о Черном море, горах, отдыхе и туризме.

"А оккупированный российскими боевиками Крым – это о взрывах складов и росте смертельной опасности для захватчиков и воров. Демилитаризация в действии", – написал Подоляк.

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Марк Сировой
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