Авиация флота РФ ослаблена. Британская разведка оценила взрывы на аэродроме в Крыму

Россия потеряла минимум восемь самолетов из-за взрывов на аэродроме во временно оккупированном Крыму, авиация Черноморского флота РФ значительно ослаблена. Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на свою разведку.

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Там отметили, что причина взрывов не ясна, однако большие грибовидные облака дыма указывают – почти наверняка детонировали до четырех складов боеприпасов.

По оценке разведчиков, по меньшей мере пять истребителей-бомбардировщиков Су-24 и три многоцелевых самолета Су-30 были уничтожены или серьезно повреждены. Также была серьезно повреждена центральна зона аэродрома "Саки", но сам аэродром, вероятно, остается работоспособным.

Потеря восьми самолетов – незначительна на фоне общего авиапарка, который РФ задействовала для войны против Украины, говорят разведчики. Однако РФ использовала аэродром в Новофедоровке как базу морской авиации – и возможности авиации Черноморского флота РФ сейчас значительно ослаблены.

Кроме того, британцы отмечают, что россияне рассматривали Крым как надежный тыл, однако взрывы, вероятно, заставят их пересмотреть оценку угроз.

9 августа в Крыму прогремели взрывы в районе российской авиабазы в Новофедоровке. На следующий день после взрывов Генштаб ВСУ сообщил, что РФ потеряла девять самолетов.

Украина официально не взяла на себя ответственность за удар. Однако неназванный украинский топ-чиновник сообщил WP, что это было дело рук спецназа.

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Марк Сировой

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