UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Авиация флота РФ ослаблена. Британская разведка оценила взрывы на аэродроме в Крыму

Цей матеріал також доступний українською
12.08.2022, 08:47
Авиация флота РФ ослаблена. Британская разведка оценила взрывы на аэродроме в Крыму - Фото
Взрыв на аэродроме в Крыму (фото - ЕРА)

Россия потеряла минимум восемь самолетов из-за взрывов на аэродроме во временно оккупированном Крыму, авиация Черноморского флота РФ значительно ослаблена. Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на свою разведку.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Там отметили, что причина взрывов не ясна, однако большие грибовидные облака дыма указывают – почти наверняка детонировали до четырех складов боеприпасов.

По оценке разведчиков, по меньшей мере пять истребителей-бомбардировщиков Су-24 и три многоцелевых самолета Су-30 были уничтожены или серьезно повреждены. Также была серьезно повреждена центральна зона аэродрома "Саки", но сам аэродром, вероятно, остается работоспособным.

Потеря восьми самолетов – незначительна на фоне общего авиапарка, который РФ задействовала для войны против Украины, говорят разведчики. Однако РФ использовала аэродром в Новофедоровке как базу морской авиации – и возможности авиации Черноморского флота РФ сейчас значительно ослаблены.

Кроме того, британцы отмечают, что россияне рассматривали Крым как надежный тыл, однако взрывы, вероятно, заставят их пересмотреть оценку угроз.

Читайте также: Взрывы в Крыму. Из какого оружия могли ударить по авиабазе в Новофедоровке: шесть версий

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Крым взрывы аэродром саки разведка великобритании новофедровка
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 