UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

За взрывами на авиабазе в Крыму стоял украинский спецназ – The Washington Post

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2022, 14:32
За взрывами на авиабазе в Крыму стоял украинский спецназ – The Washington Post - Фото
Взрыв на аэродроме в Крыму (фото - ЕРА)

Взрывы на авиабазе в Крыму были делом рук украинского спецназа. Об этом сообщил The Washington Post неназванный украинский чиновник.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он отказался рассказывать подробности атаки, однако журналисты отмечают: атака на авиабазу указывает на обострение войны и на возможность украинского спецназа действовать гораздо глубже в тылу россиян, чем считалось ранее.

WP не смогла независимо проверить это заявление или утверждения РФ, что причиной взрывов якобы стала детонация боеприпаса.

При этом неназванный чиновник из США ранее сообщил журналистам, что американское оружие не использовалось при нападении.

  • 9 августа в Крыму прогремели взрывы в районе российской авиабазы в Новофедоровке. На следующий день после взрывов Генштаб ВСУ сообщил, что РФ потеряла девять самолетов.
  • Минобороны Украины официально "не может установить причину возгорания" на авиабазе, но усиленно рекомендует оккупантам изучать правила противопожарной безопасности и не курить в неположенных местах.

Читайте также: Взрывы в Крыму. Из какого оружия могли ударить по авиабазе в Новофедоровке: шесть версий

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВСУ взрыв Крым аэродром атака спецназ саки новофедоровка
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 