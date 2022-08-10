За взрывами на авиабазе в Крыму стоял украинский спецназ – The Washington Post

Взрывы на авиабазе в Крыму были делом рук украинского спецназа. Об этом сообщил The Washington Post неназванный украинский чиновник.

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Он отказался рассказывать подробности атаки, однако журналисты отмечают: атака на авиабазу указывает на обострение войны и на возможность украинского спецназа действовать гораздо глубже в тылу россиян, чем считалось ранее.

WP не смогла независимо проверить это заявление или утверждения РФ, что причиной взрывов якобы стала детонация боеприпаса.

При этом неназванный чиновник из США ранее сообщил журналистам, что американское оружие не использовалось при нападении.

9 августа в Крыму прогремели взрывы в районе российской авиабазы в Новофедоровке. На следующий день после взрывов Генштаб ВСУ сообщил, что РФ потеряла девять самолетов.

Минобороны Украины официально "не может установить причину возгорания" на авиабазе, но усиленно рекомендует оккупантам изучать правила противопожарной безопасности и не курить в неположенных местах.

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Марк Сировой

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