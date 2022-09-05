У Зеленского призвали жителей Крыма и других оккупированных территорий обустроить убежища

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк обратился к жителям временно оккупированных территорий с рекомендациями, что делать во время деоккупации. Об этом он написал в Twitter.

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Он попросил жителей временно оккупированных территорий, включая Крым, следить за объявлениями органов власти по поводу следования рекомендациям во время деоккупационных мер.

В частности, Подоляк призвал граждан обустроить укрытия, запастись достаточным количеством воды и зарядить Powerbank.

9 августа в ВСУ заявили, что начали наступать на нескольких направлениях на юге и прорвали первую линию обороны.

Военные сразу же призвали набраться терпения и соблюдать тишину о деталях этих событий.

4 сентября Зеленский провел третье за неделю заседание Ставки верховного главнокомандующего, по результатам которого сообщил, что "украинские флаги возвращаются туда, где должны быть по праву". В ОП показали фото флага, поднятого в Высокополье Херсонской области.

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Дмитро Гриниченко

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