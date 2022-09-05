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У Зеленского призвали жителей Крыма и других оккупированных территорий обустроить убежища

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2022, 16:03
У Зеленского призвали жителей Крыма и других оккупированных территорий обустроить убежища - Фото
Михаил Подоляк (Фото: скриншот с видео BBC)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк обратился к жителям временно оккупированных территорий с рекомендациями, что делать во время деоккупации. Об этом он написал в Twitter.

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Он попросил жителей временно оккупированных территорий, включая Крым, следить за объявлениями органов власти по поводу следования рекомендациям во время деоккупационных мер.

В частности, Подоляк призвал граждан обустроить укрытия, запастись достаточным количеством воды и зарядить Powerbank.

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Дмитро Гриниченко
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