Минобороны о наступлении ВСУ: Война идет в динамике, но у нас есть успешные действия
Заместитель министра обороны Анна Маляр прокомментировала наступление Вооруженных Сил Украины на разных направлениях. Об этом она сообщила в эфире национального телемарафона.
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По ее словам, линия фронта в Украине составляет 2500 км, из которых на 1300 км продолжаются активные боевые действия.
"На всем фронте у нас идет оборонная операция, которая предусматривает комплекс действий, как наступательных, так и оборонительных. Наиболее активные действия продолжаются на Донецком направлении, россияне не успели захватить Донецкую область в сроки, установленные Путиным, поэтому активизировались", — сказала Маляр.
Она отметила, что на Донецком направлении есть "успешные действия".
"На Донбассе и на юге есть определенные населенные пункты, которые переходят под наш контроль, происходит деоккупация", — заявила она.
Замминистра подчеркнула, что необходимо понимать, что война идет в динамике — на некоторых направлениях ВСУ продвигаются, а на других держат оборону и ведут ожесточенные бои с оккупантами.
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