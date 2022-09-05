Минобороны о наступлении ВСУ: Война идет в динамике, но у нас есть успешные действия

Заместитель министра обороны Анна Маляр прокомментировала наступление Вооруженных Сил Украины на разных направлениях. Об этом она сообщила в эфире национального телемарафона.

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По ее словам, линия фронта в Украине составляет 2500 км, из которых на 1300 км продолжаются активные боевые действия.

"На всем фронте у нас идет оборонная операция, которая предусматривает комплекс действий, как наступательных, так и оборонительных. Наиболее активные действия продолжаются на Донецком направлении, россияне не успели захватить Донецкую область в сроки, установленные Путиным, поэтому активизировались", — сказала Маляр.

Она отметила, что на Донецком направлении есть "успешные действия".

"На Донбассе и на юге есть определенные населенные пункты, которые переходят под наш контроль, происходит деоккупация", — заявила она.

Замминистра подчеркнула, что необходимо понимать, что война идет в динамике — на некоторых направлениях ВСУ продвигаются, а на других держат оборону и ведут ожесточенные бои с оккупантами.

29 августа в ВСУ заявили, что начали наступать на нескольких направлениях на юге и прорвали первую линию обороны.

Военные сразу же призвали набраться терпения и соблюдать тишину о деталях этих событий.

4 сентября Зеленский провел третье за неделю заседание Ставки верховного главнокомандующего, по результатам которого сообщил, что "украинские флаги возвращаются туда, где должны быть по праву". В ОП показали фото флага, поднятого в Высокополье Херсонской области.

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Дмитро Гриниченко

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