Зеленский провел третье за неделю заседание Ставки: Украинские флаги возвращаются

Президент Владимир Зеленский провел в воскресенье, 4 сентября, очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Военное командование и разведка доложили о ситуации на передовой.

"Выходных на войне нет. Держим постоянную связь с теми, кто на фронте. Подробности не буду рассказывать, но украинские флаги возвращаются туда, где должны быть по праву. А оккупантам на нашей земле не место", – заявил Зеленский по результатам заседания Ставки.

Во встрече приняли участие секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников и его заместитель Ростислав Замлинский, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генштаба Сергей Шаптала, командующий Нацгвардией Юрий Лебедь, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр инфраструктуры Александр Кубраков, замглавы Офиса президента Роман Машовец.

По видео к заседанию Ставки присоединились начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, командующий ОК "Юг" Андрей Ковальчук и командующий ОК "Запад" Сергей Литвинов.

16 августа Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего.

31 августа Зеленский провел заседание Ставки, после которого поблагодарил от имени разведки украинцев, которые "очень крепко нас поддерживают на юге нашего государства, особенно в Крыму".

2 сентября Зеленский в видеообращении сообщил, что провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, сказал, что "решения увидим все".

Оксана Житнюк

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