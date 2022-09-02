Решения увидим все: Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего

Президент Владимир Зеленский в видеообращении сообщил, что провел еще одно на этой неделе заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Присутствовали руководители сектора обороны и безопасности: Залужный, Монастырский, Буданов, Малюк, Данилов и другие. Докладывали командующие оперативными направлениями – Сирский, Литвинов, Ковальчук.

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"Думаю, что все вы понимаете, какие основные вопросы. Приняты и определенные решения. Я думаю, мы их все увидим", – сказал президент.

Он добавил, что на заседании Ставки также рассматривались вопросы обеспечения военных и всесторонней поддержки Вооруженных Сил Украины.

15 августа Зеленский провел заседание Ставки. Главный пункт – анализ военно-стратегической обстановки.

16 августа Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего.

2 сентября президент Владимир Зеленский в видеообращении назвал защитой всего демократического мира решение стран Большой семерки ограничить цену на российскую нефть.

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Роман Бриль

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