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Решения увидим все: Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего

Цей матеріал також доступний українською
02.09.2022, 22:53
Решения увидим все: Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего - Фото
Владимир Зеленский (фото: пресс-служба ОП)

Президент Владимир Зеленский в видеообращении сообщил, что провел еще одно на этой неделе заседание Ставки верховного главнокомандующего. 

Присутствовали руководители сектора обороны и безопасности: Залужный, Монастырский, Буданов, Малюк, Данилов и другие. Докладывали командующие оперативными направлениями – Сирский, Литвинов, Ковальчук. 

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"Думаю, что все вы понимаете, какие основные вопросы. Приняты и определенные решения. Я думаю, мы их все увидим", – сказал президент. 

Он добавил, что на заседании Ставки также рассматривались вопросы обеспечения военных и всесторонней поддержки Вооруженных Сил Украины. 

  • 15 августа Зеленский провел заседание Ставки. Главный пункт – анализ военно-стратегической обстановки.  
  • 16 августа Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего.
  • 2 сентября президент Владимир Зеленский в видеообращении назвал защитой всего демократического мира решение стран Большой семерки ограничить цену на российскую нефть.  

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Роман Бриль
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ставка Владимимр Зеленский наступление ВСУ верховный главнокомандующий
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