Президент Владимир Зеленский в видеообращении назвал защитой всего демократического мира решение стран Большой семерки ограничить цену на российскую нефть.

"Когда этот механизм будет реализован, он станет значимым элементом защиты цивилизованных государств и энергорынков от русской гибридной агрессии. Нужно ограничить также цену на российский газ. Я благодарен госпоже президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, которая сегодня сказала об этом", – заявил Зеленский.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Президент уверен, что давно пора было ввести именно такие энергетические санкций против России.

"Санкции, которые не только ограничат поток нефтедолларов и газоевро в Москву, но и восстановят справедливость для всех европейцев, которых Россия пытается шантажировать искусственно раздутым ценовым кризисом на энергетическом рынке", – уверен Зеленский.

Также президент рассказал о дальнейших шагах Украины по европейской интеграции.

"Для нас движение Украины в Евросоюз и трансформация внутри нашей страны – это то, что является одним из ключевых элементов долгосрочной защиты государства, гарантией свободы для всех украинцев. Двигаясь в Европу, мы усиливаем украинскую национальную жизнь в целом. Уверен, что Украина станет полноправным членом ЕС. По крайней мере, сделаем все для этого", – заявил Зеленский.

Зеленский о россиянах: Они должны почувствовать, что виновны в войне своим молчанием.

Зеленский о том, когда будут переговоры с Россией: Пока они все хотят решать силой.

Подписывайтесь на наш Instagram: полезные объяснения актуальных тем

Роман Бриль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.