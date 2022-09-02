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Зеленский: Пришло время серьезных энергетических санкций против России видео

Цей матеріал також доступний українською
02.09.2022, 22:20
Владимир Зеленский (фото: пресс-служба ОП)
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Президент Владимир Зеленский в видеообращении назвал защитой всего демократического мира решение стран Большой семерки ограничить цену на российскую нефть. 

"Когда этот механизм будет реализован, он станет значимым элементом защиты цивилизованных государств и энергорынков от русской гибридной агрессии. Нужно ограничить также цену на российский газ. Я благодарен госпоже президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, которая сегодня сказала об этом", – заявил Зеленский. 

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Президент уверен, что давно пора было ввести именно такие энергетические санкций против России.  

"Санкции, которые не только ограничат поток нефтедолларов и газоевро в Москву, но и восстановят справедливость для всех европейцев, которых Россия пытается шантажировать искусственно раздутым ценовым кризисом на энергетическом рынке", – уверен Зеленский. 

Также президент рассказал о дальнейших шагах Украины по европейской интеграции.  

"Для нас движение Украины в Евросоюз и трансформация внутри нашей страны – это то, что является одним из ключевых элементов долгосрочной защиты государства, гарантией свободы для всех украинцев. Двигаясь в Европу, мы усиливаем украинскую национальную жизнь в целом. Уверен, что Украина станет полноправным членом ЕС. По крайней мере, сделаем все для этого", – заявил Зеленский. 

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Роман Бриль
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