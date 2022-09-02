Зеленский о россиянах: Они должны почувствовать, что виновны в войне своим молчанием
Президент Владимир Зеленский заявил, что российское общество должно понять, что оно виновно в войне против Украины из-за своего выбора и молчания. Об этом он сообщил во время выступления на форуме "Амброзетти".
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По его словам, одним из условий для окончания войны должно стать желание этого российским обществом.
"Они должны чувствовать на себе, что они виновны в этой войне, они виновны в своем выборе, виновны в том, что они промолчали", — сказал президент.
Зеленский отметил что граждане РФ должны осознавать, что война является страшной и жестокой, а единственной альтернативой является выход российских войск из Украины.
"Тогда желание российского общества не убивать соседей проявится в том, что они будут давить на свое политическое руководство", — резюмировал он.
- Зеленский заявил, что если оккупанты проведут судилище над защитниками Мариуполя, то никаких переговоров с Россией быть не может.
- Он сказал, что "ключевого момента" для переговоров с Россией сейчас нет, так как оккупанты все хотят решать силой.
- 1 сентября президент отменил указы о создании и составе делегации Украины в минской Трехсторонней контактной группе (ТКГ).
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