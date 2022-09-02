Зеленский о россиянах: Они должны почувствовать, что виновны в войне своим молчанием

Президент Владимир Зеленский заявил, что российское общество должно понять, что оно виновно в войне против Украины из-за своего выбора и молчания. Об этом он сообщил во время выступления на форуме "Амброзетти".

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По его словам, одним из условий для окончания войны должно стать желание этого российским обществом.

"Они должны чувствовать на себе, что они виновны в этой войне, они виновны в своем выборе, виновны в том, что они промолчали", — сказал президент.

Зеленский отметил что граждане РФ должны осознавать, что война является страшной и жестокой, а единственной альтернативой является выход российских войск из Украины.

"Тогда желание российского общества не убивать соседей проявится в том, что они будут давить на свое политическое руководство", — резюмировал он.

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Дмитро Гриниченко

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