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Зеленский о россиянах: Они должны почувствовать, что виновны в войне своим молчанием

Цей матеріал також доступний українською
02.09.2022, 15:42
Зеленский о россиянах: Они должны почувствовать, что виновны в войне своим молчанием - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)

Президент Владимир Зеленский заявил, что российское общество должно понять, что оно виновно в войне против Украины из-за своего выбора и молчания. Об этом он сообщил во время выступления на форуме "Амброзетти".

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По его словам, одним из условий для окончания войны должно стать желание этого российским обществом.

"Они должны чувствовать на себе, что они виновны в этой войне, они виновны в своем выборе, виновны в том, что они промолчали", — сказал президент.

Зеленский отметил что граждане РФ должны осознавать, что война является страшной и жестокой, а единственной альтернативой является выход российских войск из Украины.

"Тогда желание российского общества не убивать соседей проявится в том, что они будут давить на свое политическое руководство", — резюмировал он. 

Читайте также: Зеленский ответил Эрдогану: России веры нет, никаких переговоров до вывода войск

Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский Россия война
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