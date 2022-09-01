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Конец минским переговорам: Зеленский распустил делегацию Украины в ТКГ по Донбассу

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2022, 22:23
Конец минским переговорам: Зеленский распустил делегацию Украины в ТКГ по Донбассу - Фото
Владимир Зеленский (фото – EPA)

Президент Владимир Зеленский отменил указы о создании и составе делегации Украины в минской Трехсторонней контактной группе (ТКГ).  

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Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях была создана в 2014 году как инструмент для согласования мер в рамках "минских договоренностей" и реализации решений Нормандского формата. В переговорах в рамках ТКГ участвовали делегации Украины, России и ОБСЕ.

5 сентября 2014 года в рамках ТКГ был подписан Минский протокол, 12 февраля 2015 года - Комплекс мер по выполнению Минских соглашений.

Сергій Бережний
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Владимир Зеленский минские договоренности минский процесс ткг
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