Конец минским переговорам: Зеленский распустил делегацию Украины в ТКГ по Донбассу

Президент Владимир Зеленский отменил указы о создании и составе делегации Украины в минской Трехсторонней контактной группе (ТКГ).

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Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях была создана в 2014 году как инструмент для согласования мер в рамках "минских договоренностей" и реализации решений Нормандского формата. В переговорах в рамках ТКГ участвовали делегации Украины, России и ОБСЕ.

5 сентября 2014 года в рамках ТКГ был подписан Минский протокол, 12 февраля 2015 года - Комплекс мер по выполнению Минских соглашений.

11 мая глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украине уже "хватит Минска" и что ее задача – полное освобождение всех оккупированных территорий.

Сергій Бережний

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