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Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2022, 12:31
Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего - Фото
Владимир Зеленский (фото — пресс-служба Офиса президента)

Президент Владимир Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего. Соответствующий указ был подписан 16 августа и опубликован на сайте Офиса президента.

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Зеленский постановил ввести в персональный состав Ставки:

- первого замглавы Службы безопасности Украины Василия Малюка;

- командующего Сил территориальной обороны Игоря Танцюру;

- командующего Сил спецопераций Виктора Хоренко.

Также Зеленский постановил утвердить в персональном составе Ставки командующего Нацгвардии Украины Юрия Лебедя.

Этим же указом Зеленский вывел из состава Ставки экс-главу СБУ Ивана Баканова, экс-командующего ССО Григория Галагана и экс-командующего ТрО Юрия Галушкина.

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Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский ставка Василий Малюк Игорь Танцюра виктор хоренко верховный главнокомандующий
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