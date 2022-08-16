Президент Владимир Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего. Соответствующий указ был подписан 16 августа и опубликован на сайте Офиса президента.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Зеленский постановил ввести в персональный состав Ставки:

- первого замглавы Службы безопасности Украины Василия Малюка;

- командующего Сил территориальной обороны Игоря Танцюру;

- командующего Сил спецопераций Виктора Хоренко.

Также Зеленский постановил утвердить в персональном составе Ставки командующего Нацгвардии Украины Юрия Лебедя.

Этим же указом Зеленский вывел из состава Ставки экс-главу СБУ Ивана Баканова, экс-командующего ССО Григория Галагана и экс-командующего ТрО Юрия Галушкина.

Читайте также: Зеленский провел заседание Ставки. Главный пункт – анализ военно-стратегической обстановки

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.