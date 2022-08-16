Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего
Президент Владимир Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего. Соответствующий указ был подписан 16 августа и опубликован на сайте Офиса президента.
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Зеленский постановил ввести в персональный состав Ставки:
- первого замглавы Службы безопасности Украины Василия Малюка;
- командующего Сил территориальной обороны Игоря Танцюру;
- командующего Сил спецопераций Виктора Хоренко.
Также Зеленский постановил утвердить в персональном составе Ставки командующего Нацгвардии Украины Юрия Лебедя.
Этим же указом Зеленский вывел из состава Ставки экс-главу СБУ Ивана Баканова, экс-командующего ССО Григория Галагана и экс-командующего ТрО Юрия Галушкина.
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