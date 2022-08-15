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Зеленский провел заседание Ставки. Главный пункт – анализ военно-стратегической обстановки видео

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2022, 23:27
Видео – Офис президента
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Президент Владимир Зеленский 15 августа провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. В вечернем видеообращении он сказал, что ключевой темой был анализ военно-стратегической обстановки.

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"Главный пункт повестки дня – это тщательный анализ военно-стратегической обстановки", – сказал Зеленский.

Он отметил, что докладывали на эту тему руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов и руководитель Службы внешней разведки Александр Литвиненко. Также с докладом выступил командующий Сил спецопераций Виктор Хоренко.

"Также рассмотрели – из того, о чем можно говорить публично, – вопрос обеспечения наших военных оружием и боеприпасами и статус выполнения предыдущих решений Ставки. Все они должны выполняться на 100%, ответственность за это – персональная", – заявил президент.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сегодня сообщил, что на заседании Ставки, помимо военно-стратегической обстановки и состояния выполнения приказов Зеленского, обсуждалось также усиление защиты государства в информационном пространстве.

Был заслушан доклад о состоянии выполнения решения СНБО о безотлагательных мерах по киберобороне государства.

"По всем рассмотренным вопросам повестки дня приняты соответствующие решения", – сообщил Данилов.

  • Предыдущее заседание Ставки верховного главнокомандующего Зеленский провел 4 августа. Тогда поднимались вопросы обеспечения войск вооружениями и хода всеобщей мобилизации. 
Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский война ставка снбо заседание
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