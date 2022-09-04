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ВСУ освободили от россиян три населенных пункта на юге и Донбассе – Зеленский видео

Цей матеріал також доступний українською
04.09.2022, 22:41
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Украинские военнослужащие освободили от российских оккупантов несколько населенных пунктов на юге и Донбассе, а на одном из направлений продвинулись вперед и заняли определенные высоты. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

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Он отметил, что сегодня провел новое заседание Ставки верховного главнокомандующего, и там прозвучали "хорошие доклады".

Зеленский поблагодарил бойцов 63-го батальона 103-й бригады терробороны, которые обеспечили результат в Донецкой области – освобожден населенный пункт. Какой именно – президент не уточнил.

Также, по его словам, 54-я бригада ВСУ на направлении Лисичанск-Северск "сделала хорошие шаги", продвинулась вперед и заняла определенные высоты.

"Хочу отметить также 42-й отдельный мотопехотный батальон – благодаря его героическим действиям освобождены два населенных пункта на юге нашего государства", – сказал Зеленский.

В видеообращении он отметил, что сегодня – годовщина задержания оккупантами в Крыму первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла. Зеленский заявил, что Украина освободит всю свою территорию и всех своих людей, а украинский полуостров после деоккупации станет "одним из лучших, комфортных мест в Европе – Крым этого заслуживает".

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Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский Донбасс освобождение юг
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