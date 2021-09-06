Оккупанты Крыма "шьют" заместителю главы Меджлиса диверсию на газопроводе

Заместителя главы Меджлиса Наримана Джелялова оккупанты в Крыму могут бросить в тюрьму на срок от 10 до 15 лет. Ему приписывают "диверсию" – повреждение газопровода, сообщает первая заместительница Министерства иностранных дел Эмина Джапарова.

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Джапарова сообщила, что 23 августа, в день проведения саммита Крымской платформы, в Крыму в районе села Перевальное якобы произошло механическое повреждение газопровода, который обеспечивал подачу газа "почему-то именно к воинской части".

Оккупанты Крыма заявили, что это может быть диверсия, и нашли "причастных" именно после возвращения Джелялова из Киева, где он участвовал в саммите Крымской платформы.

Оккупанты назвали Джелялова "диверсантом и пособником", а двоюродных братьев Ахтемовых – "исполнителями". За это их могут бросить их в тюрьму на срок от 10 до 15 лет.

"Мои источники утверждают, что задержанных пытают. К ним применяются незаконные методы следствия, психологическое и физическое давление", – написала Джапарова, а а также отметила, что независимых адвокатов к ним не пускают.

Эльдару Одаманову, которого оккупанты тоже схватили 4 сентября, приписывают "неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции". Судьба Шевкета Усеинова сейчас неизвестна.

Глава Меджлиса Рефат Чубаров также сообщил, что Джелялов с момента похищения и до позднего вечера удерживался в неизвестном ему помещении – "в наручниках, с мешком на голове, под жестким психологическим давлением".

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Оксана Житнюк

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