Оккупанты Крыма "шьют" заместителю главы Меджлиса диверсию на газопроводе
Заместителя главы Меджлиса Наримана Джелялова оккупанты в Крыму могут бросить в тюрьму на срок от 10 до 15 лет. Ему приписывают "диверсию" – повреждение газопровода, сообщает первая заместительница Министерства иностранных дел Эмина Джапарова.
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Джапарова сообщила, что 23 августа, в день проведения саммита Крымской платформы, в Крыму в районе села Перевальное якобы произошло механическое повреждение газопровода, который обеспечивал подачу газа "почему-то именно к воинской части".
Оккупанты Крыма заявили, что это может быть диверсия, и нашли "причастных" именно после возвращения Джелялова из Киева, где он участвовал в саммите Крымской платформы.
Оккупанты назвали Джелялова "диверсантом и пособником", а двоюродных братьев Ахтемовых – "исполнителями". За это их могут бросить их в тюрьму на срок от 10 до 15 лет.
"Мои источники утверждают, что задержанных пытают. К ним применяются незаконные методы следствия, психологическое и физическое давление", – написала Джапарова, а а также отметила, что независимых адвокатов к ним не пускают.
Эльдару Одаманову, которого оккупанты тоже схватили 4 сентября, приписывают "неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции". Судьба Шевкета Усеинова сейчас неизвестна.
Глава Меджлиса Рефат Чубаров также сообщил, что Джелялов с момента похищения и до позднего вечера удерживался в неизвестном ему помещении – "в наручниках, с мешком на голове, под жестким психологическим давлением".
- 23 августа 2021-го в Киеве прошел саммит Крымской платформы с участием 46 государств и организаций. Цель платформы – деоккупация Крыма.
- Россия угрожала участникам Крымской платформы как до, так и после саммита.
- Утром 4 сентября оккупанты пришли с обысками и схватили замглавы Меджлиса Наримана Джелялова. Также утром 3 сентября сотрудники ФСБ схватили Эльдара Одаманова, ночью 4 сентября – Азиза и Асана Ахтемовых и Шевкета Усеинова. По словам президента Владимира Зеленского, это "реакция РФ на Крымскую платформу".
- После похищений родственники и активисты пытались узнать о судьбе соотечественников в Симферополе, и их начали "паковать" силовики. Около 40 человек похитили и отпустили только в ночь на 5 сентября.
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