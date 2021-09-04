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Крым. Российские оккупанты схватили замглавы Меджлиса Наримана Джеляла

Цей матеріал також доступний українською
04.09.2021, 10:38
Крым. Российские оккупанты схватили замглавы Меджлиса Наримана Джеляла - Фото
Нариман Джелял (фото - Nariman Dzhelyal, Facebook)

Российские оккупанты схватили в Крыму замглавы Меджлиса Наримана Джеляла. Об этом сообщила в Telegram омбудсмен Людмила Денисова.

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По ее словам, российские оккупанты на рассвете пришли домой к Джелялу с обысками.

По данным Денисовой, оккупанты вывезли его в фейковый орган "управление ФСБ России". В то же время представитель президента в АР Крым Антон Кориневич и адвокат Николай Полозов говорят, что местонахождение Джеляла неизвестно.

Денисова же отмечает, что накануне после обысков пропали двое крымских татар – Эльдар Одаманов и Азиз Ахтемов. Их местонахождение до сих пор неизвестно.

Марк Сировой
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Крым меджлис нариман джелял фсб крымские татары
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