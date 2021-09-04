Крым. Российские оккупанты схватили замглавы Меджлиса Наримана Джеляла

Российские оккупанты схватили в Крыму замглавы Меджлиса Наримана Джеляла. Об этом сообщила в Telegram омбудсмен Людмила Денисова.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По ее словам, российские оккупанты на рассвете пришли домой к Джелялу с обысками.

По данным Денисовой, оккупанты вывезли его в фейковый орган "управление ФСБ России". В то же время представитель президента в АР Крым Антон Кориневич и адвокат Николай Полозов говорят, что местонахождение Джеляла неизвестно.

Денисова же отмечает, что накануне после обысков пропали двое крымских татар – Эльдар Одаманов и Азиз Ахтемов. Их местонахождение до сих пор неизвестно.

По данным МИД, с начала российской оккупации жертвами насильственных исчезновений в Крыму стали минимум 44 человека, судьба 15 из них – все еще неизвестна.

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.