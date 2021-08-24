UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия угрожает участникам Крымской платформы

Цей матеріал також доступний українською
24.08.2021, 19:30
Россия угрожает участникам Крымской платформы - Фото
Мария Захарова (фото - ЕРА)

В МИД России заявили, что будут рассматривать участие отдельных стран, международных организаций и их представителей в Крымской платформе как "посягательство на территориальную целостность РФ". Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, сообщает пресс-служба ведомства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Захарова сказала, что участие в Крымской платформе "неизбежно соответствующим образом отразится на наших отношениях".

Также она отвергла призыв саммита к РФ присоединиться к деятельности Крымской платформы

"Не видим для себя возможности участия в данном политическом действии ввиду его циничной антироссийской направленности", – сказала Захарова.

В понедельник в Киеве стартовал самый масштабный саммит в истории Украины – Крымская платформа. Приехали представители из более чем 45 стран мира (все страны ЕС и НАТО). В Украину прилетели 14 лидеров государств (10 президентов, четыре премьера), главы парламентов и министры иностранных дел, министры обороны, министры энергетики и послы. Крымская платформа должна будет координировать международные усилия по деоккупации Крыма и возвращению его Украине.

LIGA.net вела хронику этого события.

Президент Владимир Зеленский заявил, что участие в Крымской платформе станет "серьезным риском" для всех государств-участников – из-за отношения России к этой инициативе.

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия крымская платформа
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 