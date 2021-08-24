Россия угрожает участникам Крымской платформы

В МИД России заявили, что будут рассматривать участие отдельных стран, международных организаций и их представителей в Крымской платформе как "посягательство на территориальную целостность РФ". Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, сообщает пресс-служба ведомства.

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Захарова сказала, что участие в Крымской платформе "неизбежно соответствующим образом отразится на наших отношениях".

Также она отвергла призыв саммита к РФ присоединиться к деятельности Крымской платформы

"Не видим для себя возможности участия в данном политическом действии ввиду его циничной антироссийской направленности", – сказала Захарова.

В понедельник в Киеве стартовал самый масштабный саммит в истории Украины – Крымская платформа. Приехали представители из более чем 45 стран мира (все страны ЕС и НАТО). В Украину прилетели 14 лидеров государств (10 президентов, четыре премьера), главы парламентов и министры иностранных дел, министры обороны, министры энергетики и послы. Крымская платформа должна будет координировать международные усилия по деоккупации Крыма и возвращению его Украине.

LIGA.net вела хронику этого события.

Президент Владимир Зеленский заявил, что участие в Крымской платформе станет "серьезным риском" для всех государств-участников – из-за отношения России к этой инициативе.

Вадим Ребрина

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