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Германия тоже сменила своего представителя на саммите Крымской платформы

Цей матеріал також доступний українською
21.08.2021, 22:35
Германия тоже сменила своего представителя на саммите Крымской платформы - Фото
Петер Альтмайер (фото - EPA)

На учредительном саммите Крымской платформы Германию вместо министра иностранных дел Хайко Мааса представит министр экономики и энергетики Петер Альтмайер. Об этом посол ФРГ в Украине Анка Фельдхузен сообщила агентству Интерфакс-Украина.

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По словам посла, министр Альтмайер – близкое доверенное лицо канцлера Ангелы Меркель, ранее он занимал должность главы Федеральной канцелярии.

"Поэтому, наверное, не является случайностью, что в понедельник именно министр Альтмайер приедет в Киев после того, как федеральный министр иностранных дел Хайко Маас, к сожалению, вынужден был срочно отменить свое участие в Крымской платформе из-за событий в Афганистане", – сказала Фельдхузен.

Она отметила, что в 2019 году Альтмайер принимал активное участие в переговорах по контракту о транзите газа между Нафтогазом и Газпромом.

"Тема энергетической безопасности в контексте Nordstream 2, безусловно, также будет в повестке дня министра Альтмайера на полях саммита Крымской платформы", – добавила Фельдхузен.

Вадим Ребрина
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Хайко Маас петер альтмайер северный поток крымская платформа
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