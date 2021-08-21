Германия тоже сменила своего представителя на саммите Крымской платформы

На учредительном саммите Крымской платформы Германию вместо министра иностранных дел Хайко Мааса представит министр экономики и энергетики Петер Альтмайер. Об этом посол ФРГ в Украине Анка Фельдхузен сообщила агентству Интерфакс-Украина.

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По словам посла, министр Альтмайер – близкое доверенное лицо канцлера Ангелы Меркель, ранее он занимал должность главы Федеральной канцелярии.

"Поэтому, наверное, не является случайностью, что в понедельник именно министр Альтмайер приедет в Киев после того, как федеральный министр иностранных дел Хайко Маас, к сожалению, вынужден был срочно отменить свое участие в Крымской платформе из-за событий в Афганистане", – сказала Фельдхузен.

Она отметила, что в 2019 году Альтмайер принимал активное участие в переговорах по контракту о транзите газа между Нафтогазом и Газпромом.

"Тема энергетической безопасности в контексте Nordstream 2, безусловно, также будет в повестке дня министра Альтмайера на полях саммита Крымской платформы", – добавила Фельдхузен.

В саммите Крымской платформы примут участие 45 стран и международные организации. Германию должен был представлять глава МИД.

Президент Владимир Зеленский заявил, что участие в ней станет "серьезным риском" для всех государств-участников – из-за отношения России к этой платформе.

США на саммите должен был представить министр транспорта Пит Буттиджич. 20 августа стало известно, что его заменит министр энергетики Дженнифер Грэнхолм.

Вадим Ребрина

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