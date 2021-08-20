США объявили состав делегации для участия в Крымской платформе

Делегацию США на саммите Крымской платформы возглавит министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм. Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине.

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Сегодня президент Джозеф Байден объявил о назначении президентской делегации в Киев для участия в саммите Крымской платформы и мероприятиях, посвященных 30-й годовщине Независимости, 23-24 августа.

Делегацию возглавит министр энергетики Дженнифер Грэнхолм.

Кроме нее, в состав делегации вошли временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин и заместитель министра энергетики США по международным делам Эндрю Лайт.

Ранее в дипломатических кругах не исключали визита президента США Джо Байдена, однако он все же не приедет.

Лидер крымскотатарского народа и нардеп Евросолидарности Мустафа Джемилев сообщил, что США на саммите представит министр транспорта Пит Буттиджич.

Вадим Ребрина

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