США объявили состав делегации для участия в Крымской платформе
20.08.2021, 22:36
Дженнифер М. Гренгольм (фото - EPA)
Делегацию США на саммите Крымской платформы возглавит министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм. Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Сегодня президент Джозеф Байден объявил о назначении президентской делегации в Киев для участия в саммите Крымской платформы и мероприятиях, посвященных 30-й годовщине Независимости, 23-24 августа.
Делегацию возглавит министр энергетики Дженнифер Грэнхолм.
Кроме нее, в состав делегации вошли временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин и заместитель министра энергетики США по международным делам Эндрю Лайт.
- Ранее в дипломатических кругах не исключали визита президента США Джо Байдена, однако он все же не приедет.
- Лидер крымскотатарского народа и нардеп Евросолидарности Мустафа Джемилев сообщил, что США на саммите представит министр транспорта Пит Буттиджич.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев • 4B
Business Analyst
Киев • Semantrum
Юрисконсульт
Киев • Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів рекламиРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии