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США объявили состав делегации для участия в Крымской платформе

Цей матеріал також доступний українською
20.08.2021, 22:36
США объявили состав делегации для участия в Крымской платформе - Фото
Дженнифер М. Гренгольм (фото - EPA)

Делегацию США на саммите Крымской платформы возглавит министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм. Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине.

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Сегодня президент Джозеф Байден объявил о назначении президентской делегации в Киев для участия в саммите Крымской платформы и мероприятиях, посвященных 30-й годовщине Независимости, 23-24 августа.

Делегацию возглавит министр энергетики Дженнифер Грэнхолм.

Кроме нее, в состав делегации вошли временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин и заместитель министра энергетики США по международным делам Эндрю Лайт.

Вадим Ребрина
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США крымская платформа
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