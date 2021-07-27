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Джемилев: США на Крымской платформе представит министр транспорта – что о нем известно

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2021, 09:57
Джемилев: США на Крымской платформе представит министр транспорта – что о нем известно - Фото
Джо Байден и Пит Буттиджич (фото - ЕРА)

США на саммите Крымской платформы в Киеве представит министр транспорта Пит Буттиджич. Об этом сообщил в комментарии Суспільне член Крымской платформы, лидер крымскотатарского народа и нардеп Евросолидарности Мустафа Джемилев.

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"США направляют министра транспорта, он довольно влиятельная фигура в Кабинете министров США, это Пит Буттиджич", – сказал Джемилев.

По его словам, в дипломатических кругах не исключали визита президента США Джо Байдена, однако он все же не приедет. Имени Буттиджича пока нет в официальных списках, но информацию о его участии подтверждают дипломатические источники, пишут журналисты. 

Пит Буттиджич был мэром города Саут-Бенд (Индиана) и одним из потенциальных кандидатов Демократической партии США на президентских выборах 2020 года. После первых праймериз он был одним из лидеров, однако снял свою кандидатуру в пользу Байдена. Вскоре Байден пообещал ему пост министра транспорта.

Буттиджич неоднократно критически высказывался в адрес России, в частности он писал в Twitter, что РФ атакует демократию. "Нам нужен президент, который защищает интересы Америки, а не России", – писал он во время каденции 45 президента США Дональда Трампа.  

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Кроме политической карьеры, Буттиджич служил в Афганистане на авиабазе Баграм в 2014 году. По данным CNN, он занимался анализом финансовых сетей террористов и был вооруженным водителем. "Послушайте, я же не убил бен Ладена (лидера террористической организации Аль-Каида, – ред.), верно? Я не хочу преувеличивать свою роль, но это определенно было опасно", – говорил каналу он.

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Марк Сировой
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