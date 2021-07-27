Джемилев: США на Крымской платформе представит министр транспорта – что о нем известно
США на саммите Крымской платформы в Киеве представит министр транспорта Пит Буттиджич. Об этом сообщил в комментарии Суспільне член Крымской платформы, лидер крымскотатарского народа и нардеп Евросолидарности Мустафа Джемилев.
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"США направляют министра транспорта, он довольно влиятельная фигура в Кабинете министров США, это Пит Буттиджич", – сказал Джемилев.
По его словам, в дипломатических кругах не исключали визита президента США Джо Байдена, однако он все же не приедет. Имени Буттиджича пока нет в официальных списках, но информацию о его участии подтверждают дипломатические источники, пишут журналисты.
Пит Буттиджич был мэром города Саут-Бенд (Индиана) и одним из потенциальных кандидатов Демократической партии США на президентских выборах 2020 года. После первых праймериз он был одним из лидеров, однако снял свою кандидатуру в пользу Байдена. Вскоре Байден пообещал ему пост министра транспорта.
Буттиджич неоднократно критически высказывался в адрес России, в частности он писал в Twitter, что РФ атакует демократию. "Нам нужен президент, который защищает интересы Америки, а не России", – писал он во время каденции 45 президента США Дональда Трампа.
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Кроме политической карьеры, Буттиджич служил в Афганистане на авиабазе Баграм в 2014 году. По данным CNN, он занимался анализом финансовых сетей террористов и был вооруженным водителем. "Послушайте, я же не убил бен Ладена (лидера террористической организации Аль-Каида, – ред.), верно? Я не хочу преувеличивать свою роль, но это определенно было опасно", – говорил каналу он.
- 4 сентября 2020 года президент Владимир Зеленский во время выступления в ООН заявил, что Украина намерена создать международную платформу по деоккупации Крыма. 18 января 2021 года замглавы ОП Игорь Жовква сообщил, что саммит Крымской платформы состоится 23 августа 2021 года.
- 15 марта в РФ заявили, что будут считать участие в Крымской платформе агрессией против России. Зеленский заявил, что участие в ней станет "серьезным риском" для всех государств-участников – из-за отношения России к этой платформе.
- На прошедших выходных временный поверенный в делах США в Украине Джордж Кент сообщил, что Байден и вице-президент США Камала Харрис не приедут в Киев на саммит Крымской платформы, однако будет член правительства США.
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