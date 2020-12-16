Байден предложил бывшему сопернику Питу Буттиджичу пост министра

Избранный президент США Джо Байден намерен назначить бывшего соперника по президентской гонке Пита Буттиджича министром транспорта. Об этом Байден заявил в Twitter.

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"Я назначаю его (Буттиджича – ред.) министром транспорта, потому что он способен принять вызов там, где пересекаются рабочие места, инфраструктура, равенство и климат", – объяснил Байден свой выбор.

Он назвал Буттиджича лидером и патриотом, способным справляться с проблемами.

Буттиджич – открытый гей, дважды подряд становился мэром родного Саут-Бенда (население 100 000 человек). Впервые он выиграл кампанию в 2011 году, набрав 74% поддержки, в 29 лет став самым молодым градоначальником этого города после 1898 года. В 2015 году был переизбран, получив более 80% голосов. Буттиджич был мэром Саут-Бенда до 1 января 2020 года, участвовал в праймериз Демократической партии на выборах президента США в 2020 году.

В феврале 2020 года Буттиджич одержал победу на праймериз в Айове.

2 марта Баттиджич заявил, что выходит из президентской гонки, и поддержал кандидатуру Байдена.

3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.

После объявления результатов голосования выборщиков Байден получил 306 голосов при необходимых для победы 270. У действующего президента США Трампа – 232 голоса.

Однако Трамп никак не отреагировал на это событие и продолжил упорствовать в Twitter, что на выборах "с огромным отрывом" победил он.

Денис Юдин

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