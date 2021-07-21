Зеленского ждут в Вашингтоне 30 августа – заявление Белого дома

Президента Владимира Зеленского ожидают с визитом в США 30 августа. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, опубликованном на сайте президента США.

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"Президент Байден с нетерпением ждет возможности приветствовать президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме 30 августа 2021 года", – говорится в заявлении.

Как отметили в Белом доме, визит Зеленского подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму.

Встреча президентов в Вашингтоне станет подтверждением тесного сотрудничества Украины и США в области энергетической безопасности и поддержки со стороны США усилий Зеленского в борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанной на общих демократических ценностях, заявили в Белом доме.

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7 июня состоялся телефонный разговор между Зеленским и Байденом. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что ключевым в разговоре было приглашение Зеленскому приехать в Вашингтон в июле этого года.

16 июня Байден встречался с президентом РФ Путиным. По итогам встречи лидер США заявил, что подлинный результат встречи покажут ближайшие 3-6-12 месяцев.

Через месяц президент США обсуждал Северной поток-2 во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.

17 июля спикер президента Сергей Никифоров заявил, что встреча Зеленского с Байденом состоится ориентировочно в последние дни июля или в начале августа.

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