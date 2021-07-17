Встреча Зеленского и Байдена в июле может не состояться — спикер президента

Встреча президента Владимира Зеленского с американским коллегой Джо Байденом состоится ориентировочно в последние дни июля или в начале августа. Об этом Суспильному сообщил спикер президента Сергей Никифоров.

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"Встреча планируется на последние дни июля, первые дни августа, примерно в этом диапазоне", – сказал Никифоров.

По его словам, дата встречи немного сместилась, но спикер посоветовал "не делать из этого трагедию".

Никифоров опроверг информацию о том, что Белый дом отложил встречу якобы из-за скандала со сменой руководства НАК Нафтогаз.

"Эта информация не является правдой. Это зависит от логистических и протокольных вещей. Встречу активно готовят, даты согласовывают, никто никому ультиматумов не ставит", – сказал представитель Зеленского.

28 апреля 2021-го Кабмин назначил Юрия Витренко главой Нафтогаза вместо Андрея Коболева.

7 июня состоялся телефонный разговор между Зеленским и Байденом. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что ключевым в разговоре было приглашение Зеленскому приехать в Вашингтон в июле этого года.

Вадим Ребрина

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