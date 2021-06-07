Зеленский поговорил с Байденом. Президент США пригласил его в Вашингтон в июле
07.06.2021, 20:16
Владимир Зеленский и Джо Байден (фото - пресс-служба ОП и ЕРА, коллаж - LIGA.net)
Сегодня состоялся телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Джо Байденом. Об этом на брифинге сообщил советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан.
По его словам, Байден заверил Зеленского, что будет отстаивать суверенитет и территориальную целостность Украины.
Салливан также сказал, что Байден пригласил Зеленского в Вашингтон этим летом, после его поездки в Европу.
Зеленский в Twitter поблагодарил Байдена за приглашение.
"Спасибо президенту Байдену за приглашение во время нашего телефонного разговора посетить Белый дом в июле этого года. Очень жду встречи, чтобы обсудить пути расширения стратегического сотрудничества Украины и США", – написал Зеленский.
- 16 июня планируется встреча Байдена и президента РФ Владимира Путина. В МИД Украины заявили, что Зеленский поговорит с Байденом накануне саммита.
- Сегодня стало известно, что Белый дом отказался приглашать Зеленского в Вашингтон перед встречей Байдена и Путина из-за смены руководства Нафтогаза.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев • Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів рекламиРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии