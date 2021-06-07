Зеленский поговорил с Байденом. Президент США пригласил его в Вашингтон в июле

Сегодня состоялся телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Джо Байденом. Об этом на брифинге сообщил советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан.

По его словам, Байден заверил Зеленского, что будет отстаивать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Салливан также сказал, что Байден пригласил Зеленского в Вашингтон этим летом, после его поездки в Европу.

Зеленский в Twitter поблагодарил Байдена за приглашение.

"Спасибо президенту Байдену за приглашение во время нашего телефонного разговора посетить Белый дом в июле этого года. Очень жду встречи, чтобы обсудить пути расширения стратегического сотрудничества Украины и США", – написал Зеленский.

Вадим Ребрина

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