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Встреча Байдена и Путина может состояться 16 июня

25.05.2021, 16:20
Встреча Байдена и Путина может состояться 16 июня - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)
обновлено

Личная встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина планируется на 15-16 июня в Женеве. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух американских чиновников.

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По словам собеседников CNN, Путин и Байден могут встретиться 15-16 июня, после завершения первой международной поездки президента США с момента вступления в должность.

Они подтвердили появившуюся ранее в СМИ информацию, что последним претендентом на место встречи стала Женева.

На этой неделе Белый дом отправил в Женеву советника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, где он встречается со своим российским коллегой, отмечают журналисты.

Представитель Белого дома отказался комментировать окончательное место встречи, пока не уточнены все детали.

ОБНОВЛЕНО В 17:07: Пресс-служба президента России подтвердила, что саммит Путина и Байдена пройдет 16 июня в Женеве.

  • 13 апреля 2021 года Байден позвонил Путину и призвал сбавить напряженность на границах с Украиной. Он также предложил Путину встретиться "в третьей стране", чтобы поговорить.
  • 15 апреля Байден подписал указ о введении новых санкций против России. Среди прочего, в указе говорилось также о высылке десятерых дипломатов РФ из США.
  • В РФ приняли ответные меры и решили выслать десятерых американских дипломатов из страны.
  • Западные СМИ, ссылаясь на собственные источники, прогнозируют, что на саммите Путина-Байдена у России будет больше военных, чем дипломатов.

Читайте также: Байден надеется встретиться с Путиным в июне в Европе

Денис Юдин
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владимир путин саммит джо байден Женева
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