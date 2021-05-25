Встреча Байдена и Путина может состояться 16 июня

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Личная встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина планируется на 15-16 июня в Женеве. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух американских чиновников.

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По словам собеседников CNN, Путин и Байден могут встретиться 15-16 июня, после завершения первой международной поездки президента США с момента вступления в должность.

Они подтвердили появившуюся ранее в СМИ информацию, что последним претендентом на место встречи стала Женева.

На этой неделе Белый дом отправил в Женеву советника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, где он встречается со своим российским коллегой, отмечают журналисты.

Представитель Белого дома отказался комментировать окончательное место встречи, пока не уточнены все детали.

ОБНОВЛЕНО В 17:07: Пресс-служба президента России подтвердила, что саммит Путина и Байдена пройдет 16 июня в Женеве.

13 апреля 2021 года Байден позвонил Путину и призвал сбавить напряженность на границах с Украиной. Он также предложил Путину встретиться "в третьей стране", чтобы поговорить.

15 апреля Байден подписал указ о введении новых санкций против России. Среди прочего, в указе говорилось также о высылке десятерых дипломатов РФ из США.

В РФ приняли ответные меры и решили выслать десятерых американских дипломатов из страны.

Западные СМИ, ссылаясь на собственные источники, прогнозируют, что на саммите Путина-Байдена у России будет больше военных, чем дипломатов.

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Денис Юдин

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