Встреча Байдена и Путина, скорее всего, пройдет в Женеве – NBC
24.05.2021, 17:02
Женева (pixabay.com)
Встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, вероятнее всего, пройдет в Женеве. Об этом сообщил корреспондент NBC Джефф Беннетт в своем Twitter.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По словам журналиста, данную информацию озвучили сразу четыре источника в администрации президента США.
"Женева, Швейцария, является наиболее вероятным местом проведения потенциальной встречи между Байденом и Путиным, заявляют NBC News четыре источника в администрации", – сообщил Беннетт.
Он также напомнил, что ранее Байден сказал, что он "надеется и ожидает" встречи с Путиным во время его запланированного визита в Европу в июне.
- 13 апреля 2021 года Байден позвонил Путину и призвал сбавить напряженность на границах с Украиной. Он также предложил Путину встретиться "в третьей стране", чтобы поговорить.
- 15 апреля Байден подписал указ о введении новых санкций против России. Среди прочего, в указе говорилось также о высылке десятерых дипломатов РФ из США.
- В РФ приняли ответные меры и решили выслать десятерых американских дипломатов из страны.
- Западные СМИ, ссылаясь на собственные источники, прогнозируют, что на саммите Путина-Байдена у России будет больше военных, чем дипломатов.
Читайте также: Байден надеется встретиться с Путиным в июне в Европе
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев • Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів рекламиРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии