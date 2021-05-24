Встреча Байдена и Путина, скорее всего, пройдет в Женеве – NBC

Встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, вероятнее всего, пройдет в Женеве. Об этом сообщил корреспондент NBC Джефф Беннетт в своем Twitter.

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По словам журналиста, данную информацию озвучили сразу четыре источника в администрации президента США.

"Женева, Швейцария, является наиболее вероятным местом проведения потенциальной встречи между Байденом и Путиным, заявляют NBC News четыре источника в администрации", – сообщил Беннетт.

Он также напомнил, что ранее Байден сказал, что он "надеется и ожидает" встречи с Путиным во время его запланированного визита в Европу в июне.

13 апреля 2021 года Байден позвонил Путину и призвал сбавить напряженность на границах с Украиной. Он также предложил Путину встретиться "в третьей стране", чтобы поговорить.

15 апреля Байден подписал указ о введении новых санкций против России. Среди прочего, в указе говорилось также о высылке десятерых дипломатов РФ из США.

В РФ приняли ответные меры и решили выслать десятерых американских дипломатов из страны.

Западные СМИ, ссылаясь на собственные источники, прогнозируют, что на саммите Путина-Байдена у России будет больше военных, чем дипломатов.

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Оксана Житнюк

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