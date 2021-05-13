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На саммите Путина-Байдена у России будет больше военных, чем дипломатов – Reuters

13.05.2021, 15:34
На саммите Путина-Байдена у России будет больше военных, чем дипломатов – Reuters - Фото
Сергей Шойгу, Владимир Путин, Валерий Герасимов (Фото: Михаил Климентьев/ЕРА)

Президент России Владимир Путин заинтересован в саммите с Соединенными Штатами, а также в переговорах с главой Белого дома Джо Байденом. Однако на переговорах у российской стороны будет больше военных, чем дипломатов, поскольку "это отражает нынешние отношения" между странами. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник, близкий к правительству РФ.

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Источники агентства отмечают, что в Белом доме не считают, что Байден стремится к "перезагрузке" в отношениях с Путиным – официальные лица США рассматривают личную встречу как возможность изменить баланс в отношениях с тем, что они считают "подхалимством" бывшего президента Дональда Трампа перед Путиным.

"На наш взгляд, это не перезагрузка. Это попытка немного сместить фокус, сделать их (отношения – ред.) более предсказуемыми, работать вместе там, где мы согласны, а когда мы не согласны, мы выражаем наши взгляды", – сказал источник в правительстве США.

Источники Reuters в Кремле заявили, что лучшее на что могут надеятся в РФ от предстоящего саммита - "это статус-кво, и что ситуация не станет хуже". 

  • 13 апреля Байден позвонил Путину и призвал сбавить напряженность на границах с Украиной. Он также предложил Путину встретиться "в третьей стране", чтобы поговорить.
  • 15 марта Байден подписал указ о введении новых санкций против России. В РФ приняли ответные меры. 
  • В администрации Белого дома считают, что предложение Байдена в интересах президента Путина, так как оно является "мостом" для того, чтобы Россия вернулась в мировое сообщество.
  • 4 мая Байден заявил, что надеется на проведение переговоров в июне.

Станислав Стороженко
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США владимир путин кремль переговоры белый дом саммит джо байден
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