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"Нет сопоставимых рычагов влияния". Россия приняла ответные меры на санкции США

16.04.2021, 18:58
Сергей Лавров (фото - flickr МИД РФ)

Россия вышлет 10 американских дипломатов из страны в ответ на санкции Соединенных Штатов. Кроме того, власти РФ введут санкции против восьмерых представителей администрации президента США Джо Байдена. Об этом заявил на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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Он добавил, что в РФ будут ограничивать и прекращать деятельность американских фондов и американских неправительственных организаций.

Кроме того, Россия в соответствии запустит процедуру по прекращению практики найма на работу в дипломатическую миссию США граждан России и третьих стран, сказал российский министр.

Лавров, говоря о вводе секторальных санкций США в отношении госдолга РФ, заявил, что у властей России нет "по понятным причинам" сопоставимых рычагов влияния на США.

"У нас по понятным причинам нет сопоставимых рычагов влияния на Соединенные Штаты, вот такого масштаба", – сказал глава МИД РФ.

По его словам, введенные против России санкции "по плечу российской экономике".

Глава российской дипломатии заявил, что у властей РФ "тоже есть возможности принять болезненные меры для американского бизнеса", но "их будут держать про запас". 

  • 15 марта Байден подписал указ о введении новых санкций против России.
  • В России заявили, что новые санкции США против РФ не поспособствуют встрече президентов двух стран. Также там пообещали ответить Вашингтону "по принципу взаимности".
  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия призывает не рассматривать "маневры" своих вооруженных сил вблизи границы с Украиной как проявление агрессии. 

Читайте также: Байден выступил с речью о России: Мы могли пойти дальше, но я решил этого не делать

Станислав Стороженко
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санкции
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