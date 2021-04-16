"Нет сопоставимых рычагов влияния". Россия приняла ответные меры на санкции США

Россия вышлет 10 американских дипломатов из страны в ответ на санкции Соединенных Штатов. Кроме того, власти РФ введут санкции против восьмерых представителей администрации президента США Джо Байдена. Об этом заявил на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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Он добавил, что в РФ будут ограничивать и прекращать деятельность американских фондов и американских неправительственных организаций.

Кроме того, Россия в соответствии запустит процедуру по прекращению практики найма на работу в дипломатическую миссию США граждан России и третьих стран, сказал российский министр.

Лавров, говоря о вводе секторальных санкций США в отношении госдолга РФ, заявил, что у властей России нет "по понятным причинам" сопоставимых рычагов влияния на США.

"У нас по понятным причинам нет сопоставимых рычагов влияния на Соединенные Штаты, вот такого масштаба", – сказал глава МИД РФ.

По его словам, введенные против России санкции "по плечу российской экономике".

Глава российской дипломатии заявил, что у властей РФ "тоже есть возможности принять болезненные меры для американского бизнеса", но "их будут держать про запас".

15 марта Байден подписал указ о введении новых санкций против России.

В России заявили, что новые санкции США против РФ не поспособствуют встрече президентов двух стран. Также там пообещали ответить Вашингтону "по принципу взаимности".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия призывает не рассматривать "маневры" своих вооруженных сил вблизи границы с Украиной как проявление агрессии.

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Станислав Стороженко

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