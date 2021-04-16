"Нет сопоставимых рычагов влияния". Россия приняла ответные меры на санкции США
Россия вышлет 10 американских дипломатов из страны в ответ на санкции Соединенных Штатов. Кроме того, власти РФ введут санкции против восьмерых представителей администрации президента США Джо Байдена. Об этом заявил на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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Он добавил, что в РФ будут ограничивать и прекращать деятельность американских фондов и американских неправительственных организаций.
Лавров, говоря о вводе секторальных санкций США в отношении госдолга РФ, заявил, что у властей России нет "по понятным причинам" сопоставимых рычагов влияния на США.
"У нас по понятным причинам нет сопоставимых рычагов влияния на Соединенные Штаты, вот такого масштаба", – сказал глава МИД РФ.
По его словам, введенные против России санкции "по плечу российской экономике".
Глава российской дипломатии заявил, что у властей РФ "тоже есть возможности принять болезненные меры для американского бизнеса", но "их будут держать про запас".
- 15 марта Байден подписал указ о введении новых санкций против России.
- В России заявили, что новые санкции США против РФ не поспособствуют встрече президентов двух стран. Также там пообещали ответить Вашингтону "по принципу взаимности".
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия призывает не рассматривать "маневры" своих вооруженных сил вблизи границы с Украиной как проявление агрессии.
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