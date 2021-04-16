Байден о реакции на действия РФ: Мы могли пойти дальше, но я решил этого не делать

Президент США Джо Байден сделал заявление по поводу введения новых санкций против России за вмешательство в американские выборы, кибератаки и эскалацию конфликта с Украиной.

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"Две крупнейшие страны беспокоятся о глобальной стабильности. Мы с Путиным несем значительную ответственность за направление этих отношений в нужном русле", – сказал он.

Президент США напомнил, что во время выборов ясно дал понять, что будет реагировать на все попытки вмешательства в процесс.

"Мы не можем позволить иностранным государствам нарушать наш демократический процесс. Я заявил, что если будет вмешательство в выборы, я буду реагировать соответствующим образом", – сказал Байден.

Он отметил, что когда Путин позвонил в январе, чтобы поздравить его с избранием президентом, он сказал ему, что будет рассматривать все имеющиеся данные, чтобы определить роль РФ в этом процессе.

"Когда он на прошлой неделе позвонил мне, я сказал, что мы пришли к выводам о вмешательстве в наши выборы", – сказал Байден.

"Я дал понять Путину, что мы могли бы пойти и дальше, но я принял решение этого не делать. Я решил, что необходим пропорциональный ответ. США не заинтересованы в эскалации с РФ, мы хотели бы, чтобы у нас были стабильные предсказуемые отношения, но если РФ продолжит вмешиваться в нашу демократию, я готов реагировать должным образом", – сказал президент США.

Он отметил, что Россия и США "могут работать вместе" и напомнил о продлении нового договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III), который ограничивает количество американского и российского стратегического ядерного оружия.

Байден сказал, что предложил Путину встретиться этим летом в Европе. "Наши сотрудники обсуждают эту возможность", – сказал он и добавил, что США и РФ "могли бы запустить стратегический диалог в области безопасности".

"Кроме того я дал понять Путину, что США продолжают поддерживать наших союзников в Европе. Мы будем в этом непоколебимы. Я выразил озабоченность наращиванием Россией ее военных сил на границе с Украиной и в оккупированном Крыму", – сказал Байден. Он отметил, что подтвердил поддержку США территориальной целостности и независимости Украины.

"Пришло время провести деэскалацию этого конфликта. Мы должны двигаться вперед, ведя вдумчивый диалог. США готовы продолжать конструктивно двигаться вперед. Главное, что я хочу сказать: мы заинтересованы в сотрудничестве с РФ, но если РФ будет нарушать интересы США, мы будем реагировать должным образом, мы будем защищать наш народ, наших союзников, наши институты", – сказал Байден.

Сегодня президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России.

В России заявили, что новые санкции США против РФ не поспособствуют встрече президентов двух стран. Также там пообещали ответить Вашингтону "по принципу взаимности".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия призывает не рассматривать "маневры" своих вооруженных сил вблизи границы с Украиной как проявление агрессии.

Вадим Ребрина

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