Байден о реакции на действия РФ: Мы могли пойти дальше, но я решил этого не делать
Президент США Джо Байден сделал заявление по поводу введения новых санкций против России за вмешательство в американские выборы, кибератаки и эскалацию конфликта с Украиной.
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"Две крупнейшие страны беспокоятся о глобальной стабильности. Мы с Путиным несем значительную ответственность за направление этих отношений в нужном русле", – сказал он.
Президент США напомнил, что во время выборов ясно дал понять, что будет реагировать на все попытки вмешательства в процесс.
"Мы не можем позволить иностранным государствам нарушать наш демократический процесс. Я заявил, что если будет вмешательство в выборы, я буду реагировать соответствующим образом", – сказал Байден.
Он отметил, что когда Путин позвонил в январе, чтобы поздравить его с избранием президентом, он сказал ему, что будет рассматривать все имеющиеся данные, чтобы определить роль РФ в этом процессе.
"Когда он на прошлой неделе позвонил мне, я сказал, что мы пришли к выводам о вмешательстве в наши выборы", – сказал Байден.
"Я дал понять Путину, что мы могли бы пойти и дальше, но я принял решение этого не делать. Я решил, что необходим пропорциональный ответ. США не заинтересованы в эскалации с РФ, мы хотели бы, чтобы у нас были стабильные предсказуемые отношения, но если РФ продолжит вмешиваться в нашу демократию, я готов реагировать должным образом", – сказал президент США.
Он отметил, что Россия и США "могут работать вместе" и напомнил о продлении нового договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III), который ограничивает количество американского и российского стратегического ядерного оружия.
Байден сказал, что предложил Путину встретиться этим летом в Европе. "Наши сотрудники обсуждают эту возможность", – сказал он и добавил, что США и РФ "могли бы запустить стратегический диалог в области безопасности".
"Кроме того я дал понять Путину, что США продолжают поддерживать наших союзников в Европе. Мы будем в этом непоколебимы. Я выразил озабоченность наращиванием Россией ее военных сил на границе с Украиной и в оккупированном Крыму", – сказал Байден. Он отметил, что подтвердил поддержку США территориальной целостности и независимости Украины.
"Пришло время провести деэскалацию этого конфликта. Мы должны двигаться вперед, ведя вдумчивый диалог. США готовы продолжать конструктивно двигаться вперед. Главное, что я хочу сказать: мы заинтересованы в сотрудничестве с РФ, но если РФ будет нарушать интересы США, мы будем реагировать должным образом, мы будем защищать наш народ, наших союзников, наши институты", – сказал Байден.
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