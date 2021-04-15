Россия просит не рассматривать "военные учения" у границ Украины как агрессию

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия призывает не рассматривать "маневры" своих вооруженных сил вблизи границы с Украиной как проявление агрессии. Об этом сообщает Интерфакс.

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По словам Захаровой, уже вторую неделю российские дипломаты в Москве и Вене "призывают партнеров не искажать действительность, не пытаться интерпретировать плановые российские мероприятия по боевой подготовке, проводимые на российской территории, в качестве проявления агрессивных намерений".

Она заверяет, что масштабы "учений" не превышают показателей прошлых лет, хотя Украина и страны Запада официально говорят, что Россия сейчас стянула к украинским границам наибольшее с 2014 года количество войск. Там сомневаются, что военные приготовления РФ связаны с запланированными на сентябрь военными учениями Запад-2021.

Захарова, обращаясь к странам-участницам нормандского формата, заявила, что концентрация российских войск у границ Украины "никому не угрожает".

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Вадим Ребрина

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