Россия просит не рассматривать "военные учения" у границ Украины как агрессию
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия призывает не рассматривать "маневры" своих вооруженных сил вблизи границы с Украиной как проявление агрессии. Об этом сообщает Интерфакс.
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По словам Захаровой, уже вторую неделю российские дипломаты в Москве и Вене "призывают партнеров не искажать действительность, не пытаться интерпретировать плановые российские мероприятия по боевой подготовке, проводимые на российской территории, в качестве проявления агрессивных намерений".
Она заверяет, что масштабы "учений" не превышают показателей прошлых лет, хотя Украина и страны Запада официально говорят, что Россия сейчас стянула к украинским границам наибольшее с 2014 года количество войск. Там сомневаются, что военные приготовления РФ связаны с запланированными на сентябрь военными учениями Запад-2021.
Захарова, обращаясь к странам-участницам нормандского формата, заявила, что концентрация российских войск у границ Украины "никому не угрожает".
- 26 марта оккупанты гибридной армии РФ обстреляли позиции ВСУ под Шумами из запрещенных минскими соглашениями минометов. Четверо украинских военных погибли, двое были ранены.
- 30 марта главнокомандующий ВСУ Хомчак заявил в Раде о стягивании Россией войск к украинским границам. В сети появились видео и фото переброски эшелонов и колонн техники в Крым и другие регионы. Под Воронежем россияне создают большой военный лагерь и стягивают технику.
- В Пентагоне выразили опасения и позвонили в Киев, заверив, что США "не допустят агрессии России". Поддержку Украине выразили также страны ЕС, обвинив РФ в эскалации конфликта.
- Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович считает, что одна из причин стягивания российских войск к границам Украины – учения НАТО Defender Europe 2021, активная фаза которых начнется в мае.
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