На границе с Украиной российских войск больше, чем когда-либо с 2014 года – Белый дом
Россия сейчас стянула к украинским границам наибольшее с 2014 года количество войск. Об этом сегодня, 8 апреля, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
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Она отметила, что США глубоко обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины, в том числе передвижением войск РФ к украинской границе.
"У России сейчас на границе с Украиной больше войск, чем когда-либо с 2014 года", – сказала Псаки.
Представитель Белого дома также напомнила о недавней гибели пятерых украинских военных на Донбассе.
Псаки сказала, что в связи с ростом напряженности США ведут переговоры с союзниками по НАТО.
- 30 марта 2021-го главнокомандующий ВСУ Хомчак заявил в Раде о стягивании Россией войск к украинским границам. В сети появились видео и фото переброски эшелонов и колонн техники в Крым и другие регионы. Под Воронежем россияне создают большой военный лагерь и стягивают технику.
- В Пентагоне выразили опасения и позвонили в Киев, заверив, что США "не допустят агрессии России".
- Донбасс посетили представители аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США в Украине.
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