На границе с Украиной российских войск больше, чем когда-либо с 2014 года – Белый дом

Россия сейчас стянула к украинским границам наибольшее с 2014 года количество войск. Об этом сегодня, 8 апреля, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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Она отметила, что США глубоко обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины, в том числе передвижением войск РФ к украинской границе.

"У России сейчас на границе с Украиной больше войск, чем когда-либо с 2014 года", – сказала Псаки.

Представитель Белого дома также напомнила о недавней гибели пятерых украинских военных на Донбассе.

Псаки сказала, что в связи с ростом напряженности США ведут переговоры с союзниками по НАТО.

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Наталия Медведева

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