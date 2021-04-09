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На границе с Украиной российских войск больше, чем когда-либо с 2014 года – Белый дом

09.04.2021, 00:39
На границе с Украиной российских войск больше, чем когда-либо с 2014 года – Белый дом - Фото
Джен Псаки (Скриншот видео брифинга)

Россия сейчас стянула к украинским границам наибольшее с 2014 года количество войск. Об этом сегодня, 8 апреля, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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Она отметила, что США глубоко обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины, в том числе передвижением войск РФ к украинской границе. 

"У России сейчас на границе с Украиной больше войск, чем когда-либо с 2014 года", – сказала Псаки.

Представитель Белого дома также напомнила о недавней гибели пятерых украинских военных на Донбассе.

Псаки сказала, что в связи с ростом напряженности США ведут переговоры с союзниками по НАТО.

Читайте также: США могут отправить военные корабли в Черное море для поддержки Украины – CNN

Наталия Медведева
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Донбасс белый дом эскалация джен псаки
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