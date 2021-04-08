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США могут отправить военные корабли в Черное море для поддержки Украины – CNN

08.04.2021, 22:44
США могут отправить военные корабли в Черное море для поддержки Украины – CNN - Фото
Фото - Пентагон

Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море в ближайшие несколько недель для поддержки Украины на фоне усиления Россией своего военного присутствия возле украинских границ. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного представителя Министерства обороны США.

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По словам чиновника, развертывание боевых кораблей станет сигналом для Москвы, за действиями которой США внимательно следят.

США обязаны уведомить за 14 дней о своем намерении войти в Черное море в соответствии с договором 1936 года, согласно которому Турция контролирует проливы для входа. Было ли отправлено уведомление, неизвестно.

Представитель Пентагона также сообщил, что ВМС продолжают запускать разведывательные самолеты в международном воздушном пространстве над Черным морем для наблюдения за деятельностью ВМФ России и любыми передвижениями войск в Крыму.

Хотя США не рассматривают скопление российских войск как подготовку к наступлению, чиновник сказал, что "если что-то изменится, мы будем готовы ответить". По текущим оценкам американской армии, россияне проводят учения, и разведка пока не дает военных приказов о дальнейших действиях, ситуация может измениться в любой момент, отметил представитель Минобороны.

Сегодня пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что "сейчас в РФ на границе с Украиной больше войск, чем когда-либо с 2014 года". Вашингтон ведет консультации по этой ситуации с союзниками по НАТО.

Вадим Ребрина
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пентагон Россия США Донбасс Крым
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