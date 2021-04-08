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В районе операции объединенных сил на Донбассе побывала военная делегация США: фото

08.04.2021, 22:19
В районе операции объединенных сил на Донбассе побывала военная делегация США: фото - Фото
Фото: facebook.com/pressjfo.news

В районе операции объединенных сил прошел рабочий визит представителей аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США в Украине. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

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Американскую делегацию возглавила атташе по вопросам армии и обороны полковник Бриттани Стюарт.

Заместитель командующего ООС генерал-майор Эдуард Москалев ознакомил делегацию с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией на фронте.

Представители США посетили подразделения ВСУ, которые выполняют задачи на линии соприкосновения, пообщались с украинскими бойцами "и еще раз убедились в присутствии российско-оккупационных войск на востоке Украины".

"Правительство США глубоко обеспокоено ситуацией, которая складывается вокруг границ Украины и всячески поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", – сказала полковник, обращаясь к украинским военным.

Также в ходе визита иностранная делегация посетила мемориальные комплексы павшим воинам. Во время церемонии возложения цветов они почтили героев, которые погибли защищая суверенитет и территориальную целостность Украины.

Вадим Ребрина
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оос Россия США Донбасс агрессия
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