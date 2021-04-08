Член общественного совета Минобороны РФ признал, что Кремль вводил войска в Украину

Член общественного совета при Минобороны РФ, кремлевский военный эксперт Руслан Пухов в интервью российскому изданию Фонтанка.ру признал, что в 2014-2015 годах Россия вводила в Украину группировку своих войск для ведения боевых действий против украинской армии.

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Пухов рассказал, что в 2014–2016 годах российская военная группировка на границе с Украиной поддерживалась по ротации непрерывно, с периодическим усилением в случае обострений.

"В конце августа 2014 года ввод ограниченной группировки (восемь батальонных тактических групп) позволил осуществить разгром наступавших украинских войск и вынудил Украину к прекращению наступательных действий против ДНР и ЛНР и к подписанию минских соглашений. В начале 2015 года ввод совсем небольшого контингента позволил устроить украинским силам котел в Дебальцево и вынудил Украину окончательно принять минские соглашения", – сказал он.

Сейчас, по словам эксперта, РФ также концентрирует значительную группировку войск, "чтобы в случае украинского нападения на ДНР и ЛНР произвести эффективную масштабную контрнаступательную операцию".

Непонятно, на чем основаны опасения россиян, Украина не раз заявляла, что не готовит никакого наступления на Донбассе и продолжает сохранять приверженность дипломатическому урегулированию конфликта.







Вадим Ребрина

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