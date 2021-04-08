UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Член общественного совета Минобороны РФ признал, что Кремль вводил войска в Украину

08.04.2021, 20:37
Член общественного совета Минобороны РФ признал, что Кремль вводил войска в Украину - Фото
Сергей Шойгу, Владимир Путин, Валерий Герасимов (Фото: Михаил Климентьев/ЕРА)

Член общественного совета при Минобороны РФ, кремлевский военный эксперт Руслан Пухов в интервью российскому изданию Фонтанка.ру признал, что в 2014-2015 годах Россия вводила в Украину группировку своих войск для ведения боевых действий против украинской армии.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Пухов рассказал, что в 2014–2016 годах российская военная группировка на границе с Украиной поддерживалась по ротации непрерывно, с периодическим усилением в случае обострений.

"В конце августа 2014 года ввод ограниченной группировки (восемь батальонных тактических групп) позволил осуществить разгром наступавших украинских войск и вынудил Украину к прекращению наступательных действий против ДНР и ЛНР и к подписанию минских соглашений. В начале 2015 года ввод совсем небольшого контингента позволил устроить украинским силам котел в Дебальцево и вынудил Украину окончательно принять минские соглашения", – сказал он.

Сейчас, по словам эксперта, РФ также концентрирует значительную группировку войск, "чтобы в случае украинского нападения на ДНР и ЛНР произвести эффективную масштабную контрнаступательную операцию". 

Непонятно, на чем основаны опасения россиян, Украина не раз заявляла, что не готовит никакого наступления на Донбассе и продолжает сохранять приверженность дипломатическому урегулированию конфликта. 



Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
дебальцево Россия Донбасс
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Head of PR
Киев Група компаній "ЛІГА"
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 