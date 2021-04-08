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В Херсонской области формируют подразделения теробороны из 4000 военных

08.04.2021, 20:10
В Херсонской области формируют подразделения теробороны из 4000 военных - Фото
Фото: depositphotos.com

В Херсонской области формируются восемь подразделений территориальной обороны (ТРО) общей численностью более 4000 военнообязанных. Об этом на брифинге сообщил глава Херсонской ОГА Сергей Козырь.

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По его словам, будут сформированы отдельный стрелковый батальон, отдельная бригада ТРО и шесть отдельных батальонов. Решение о возможном дальнейшем наращивании войск будет принимать глава государства, добавил глава ОГА.

Козырь также сообщил о проведении внеплановых учебных сборов 124 отдельной бригады ТРО.

"В связи с дальнейшей милитаризацией Россией временно оккупированного полуострова Крым, увеличением численности их войск вблизи государственной границы Украины, главнокомандующим Вооруженных сил принято решение о проведении внеплановых учебных сборов 124 отдельной бригады ТРО на территории нашей области с 7 до 16 апреля", – сказал глава ОГА.

Вадим Ребрина
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ВСУ Крым Херсон территориальная оборона
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