На юге Украины проходят сборы территориальной обороны, тренируются защищать побережье
В пограничных районах на юге Украины проводятся сборы подразделений территориальной обороны. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.
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Цель сборов – подготовка личного состава и командиров к выполнению заданий на реальных объектах:
– по охране и защите государственной границы с Крымом, прикрытию доступных для десанта участков побережья;
– по контролю населенных пунктов, охране органов власти, критических объектов, мостов, несению службы на блокпостах и контролю выполнения комендантского часа;
– по борьбе с диверсионно-разведывательными группами и другими вооруженными формированиями агрессора.
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