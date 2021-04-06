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На юге Украины проходят сборы территориальной обороны, тренируются защищать побережье

06.04.2021, 10:24
На юге Украины проходят сборы территориальной обороны, тренируются защищать побережье - Фото
Фото – пресс-служба Сухопутных войск ВСУ

В пограничных районах на юге Украины проводятся сборы подразделений территориальной обороны. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

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Цель сборов – подготовка личного состава и командиров к выполнению заданий на реальных объектах:

– по охране и защите государственной границы с Крымом, прикрытию доступных для десанта участков побережья;

– по контролю населенных пунктов, охране органов власти, критических объектов, мостов, несению службы на блокпостах и контролю выполнения комендантского часа;

– по борьбе с диверсионно-разведывательными группами и другими вооруженными формированиями агрессора.

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Денис Юдин
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Крым сборы территориальная оборона сдерживание военная угроза
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