На юге Украины проходят сборы территориальной обороны, тренируются защищать побережье

В пограничных районах на юге Украины проводятся сборы подразделений территориальной обороны. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

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Цель сборов – подготовка личного состава и командиров к выполнению заданий на реальных объектах:

– по охране и защите государственной границы с Крымом, прикрытию доступных для десанта участков побережья;

– по контролю населенных пунктов, охране органов власти, критических объектов, мостов, несению службы на блокпостах и контролю выполнения комендантского часа;

– по борьбе с диверсионно-разведывательными группами и другими вооруженными формированиями агрессора.

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Денис Юдин

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