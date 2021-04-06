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Украина не готовит наступление на Донбассе, пропагандисты РФ врут – Кулеба

06.04.2021, 21:57
Украина не готовит наступление на Донбассе, пропагандисты РФ врут – Кулеба - Фото
Дмитрий Кулеба (скриншот из видео 5 канала/YouTube)

Украина не осуществляет подготовку к наступлению на Донбассе. Россия безосновательно в своих пропагандистских медиа распространяет информацию о якобы готовящихся со стороны Украины провокациях. Об этом в интервью Liberation сказал глава МИД Дмитрий Кулеба. Текст интервью предоставил LIGA.net МИД.

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Он отметил, что в РФ уже несколько месяцев увеличивается количество разжигающих вражду программ и сообщений. "В пропагандистских российских ток-шоу все чаще начинают с призывов "прекратить украинские провокации", и заканчивают предложениями типа "давайте отправим танки и установим наш флаг в Киеве, чтобы избавиться от этого фашистского государства", – сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что Украина предана политико-дипломатическому урегулированию.

"Я хочу совершенно четко заявить: Украина не хочет войны. Мы не стремимся к эскалации, мы преданы политико-дипломатическому завершению этой войны. Мы открываем огонь только в случае угрозы жизни наших военных, если враг их атакует. Нас устраивал всесторонний режим прекращения огня, введенный с 27 июля 2020 года. До декабря он работал, но потом в подходах Москвы что-то изменилось", – сказал министр.

О причинах эскалации конфликта со стороны РФ Кулеба сказал: "Во-первых, это сигнал для Украины, попытка нас запугать, сделать более сговорчивыми на переговорах. Россияне используют эту эскалацию как способ укрепить свои позиции в нормандском формате. Кроме того, это сигнал странам Запада в целом, своеобразный ответ, в том числе и на санкции против Москвы из-за дела Алексея Навального".

При этом Кулеба отметил, что доволен тем, как США проходят этот тест.

"Бесспорно. Москва тестирует Вашингтон, это одна из их целей. И я доволен тем, как Соединенные Штаты проходят этот тест. Только на прошлой неделе провели беседы министры иностранных дел наших стран, министры обороны, руководители штабов, советник президента США по вопросам национальной безопасности и руководитель Офиса президента Украины, а в конце недели провели разговор и президенты Украины и США", – сказал Кулеба.

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Вадим Ребрина
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Россия Донбасс дмитрий кулеба
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