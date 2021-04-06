РФ на неопределенный срок отправляет к границам Украины военных со всей страны – разведка
В подразделения южного военного округа Вооруженных сил РФ, граничащего с территорией Украины, на неопределенный срок прибывают военные из состава западного, центрального и восточного военных округов армии России. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки.
Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать
По информации ГУР, командование российской армии продолжает наращивать боевые возможности своих оккупационный войск на Донбассе.
"В частности, за счет усиления взаимодействующих соединений и частей, дислоцированных на территории России вблизи границы с Украиной. Командование противника увеличивает постоянный резерв для возможности быстрого доукомплектования первого и второго армейских корпусов кадровыми российскими военнослужащими", – отмечает разведка.
- 30 марта 2021-го главнокомандующий ВСУ Хомчак заявил в Раде о стягивании Россией войск к украинским границам. В Пентагоне выразили опасения
- 31 марта Россия в минской ТКГ отказалась возвращаться к перемирию с 1 апреля.
- В Кремле заявили, что "никого не должно беспокоить", как и почему Россия перемещает войска на своей территории, так как "это ни для кого не представляет никакой угрозы".
Читайте также: Беспилотник США провел разведку на Донбассе – РФ подняла свой самолет-разведчик: фото
Комментарии