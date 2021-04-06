РФ на неопределенный срок отправляет к границам Украины военных со всей страны – разведка

В подразделения южного военного округа Вооруженных сил РФ, граничащего с территорией Украины, на неопределенный срок прибывают военные из состава западного, центрального и восточного военных округов армии России. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки.

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По информации ГУР, командование российской армии продолжает наращивать боевые возможности своих оккупационный войск на Донбассе.

"В частности, за счет усиления взаимодействующих соединений и частей, дислоцированных на территории России вблизи границы с Украиной. Командование противника увеличивает постоянный резерв для возможности быстрого доукомплектования первого и второго армейских корпусов кадровыми российскими военнослужащими", – отмечает разведка.

СПРАВКА. Первый и второй армейские корпуса армии России – соединения войск РФ, которые размещены на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

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Станислав Стороженко

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